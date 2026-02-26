A- A+

futebol Elencos de Sport e Náutico celebram presença das duas torcidas na final do Pernambucano 2026 Os mais de 26 mil ingressos para o jogo de ida, na Ilha do Retiro, no próximo domingo (01), já foram comercializados

Os dois duelos da final do Campeonato Pernambucano 2026, que serão realizados nos dois próximos domingos, 1º e 8 de março, terão as presenças das torcidas de Sport e Náutico, como já tinha sido anunciado pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF-PE).

Vinícius, atacante alvirrubro, e Yago Felipe, meio-campo rubro-negro, celebraram a oportunidade de ter um ambiente repleto de emoção e digno de uma grande final. Antes do primeiro episódio na Ilha do Retiro, os protagonistas também ressaltaram que a pressão da decisão faz parte da carreira de atleta de futebol de grandes clubes.

"Eu acho que toda criança nunca sonhou em jogar em estádio vazio, eu sonhava em jogar em estádio lotado, com duas torcidas meio a meio. Estamos muito felizes e sobre o ambiente de pressão, nós nos acostumamos, aprendemos com os profissionais que trabalhamos e entendemos que essa pressão é um privilégio, que ninguém cresce no conforto", começou Vinícius, capitão do Náutico.

Vinícius, atacante e capitão do Náutico - Foto: Vinícius Lins/Folha de Pernambuco

"Meus melhores números na carreira foram trabalhando com Hélio e Guilherme [dos Anjos], isso dentro de um ambiente em que sou cobrado, pressionado, que eu sei que tenho essa responsabilidade, mas esse ambiente é um privilégio, ter os estádios lotados e vai ser uma experiência espetacular", completou o atacante alvirrubro.

Por sua vez, Yago Felipe falou em privilégio em poder disputar uma grande final e se mostrou favorável em fazer os dois jogos na Ilha do Retiro e Aflitos, as verdadeiras casas de Sport e Náutico.

"Tudo que precisamos fazer é dar o nosso melhor dentro de campo, porque as torcidas vão dar seus espetáculos nas arquibancadas, então isso é importante para nós e tudo que a gente enfrenta para encarar essas finais, no qual trabalhamos para isso, sonhamos e queremos vivenciar esses momentos. Todos estão esperando uma final espetacular, que seja bem jogado, com duas das melhores equipes do campeonato, que acaba se tornando uma responsabilidade, um privilégio", pontuou o meia rubro-negro.

Yago Felipe, meia do Sport - Foto: Vinícius Lins/Folha de Pernambuco

Ambiente de paz

Reforçando os votos para que apenas o futebol dentro de campo seja o protagonista da finalíssima do Pernambucano, o técnico Hélio dos Anjos, do Náutico, pediu para que o torcedor comum seja respeitado nas duas datas e que o ambiente de paz tome conta dos estádios.

"O que é mais importante é que o torcedor comum seja respeitado pelas torcidas organizadas neste momento de decisão. O torcedor que vai com os filhos, que vai andando para a Ilha e para os Aflitos, que respeitem esses torcedores, porque o verdadeiro amor ao futebol são essas pessoas que têm. Havendo esse carinho, nós vamos ter, sim, uma decisão maravilhosa, com torcidas presentes e tenho certeza que todos os atletas estão amando essa notícia e o comentário é geral sobre isso", desejou o técnico do Náutico.

Para o duelo do jogo de ida, a Ilha do Retiro já tem confirmada a capacidade máxima. O Sport divulgou nesta quinta-feira (26), que os mais de 26 mil ingressos já foram vendidos, restando apenas entrada para proprietários de cadeiras e camarotes.

