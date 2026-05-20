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Futebol Internacional Jogadores do Arsenal celebram título da Premier League durante a madrugada e amanhecem em festa Declan Rice apareceu rouco em vídeos puxando cantos com fãs do Arsenal

A conquista da Premier League pelo Arsenal terminou apenas quando o sol nasceu — e talvez nem ali tenha acabado de fato.

Após confirmar matematicamente o título inglês com o empate do Manchester City contra o Bournemouth, jogadores dos Gunners atravessaram a madrugada em comemorações que se estenderam até por volta das 5h da manhã (horário local) nos arredores do Emirates Stadium.

O elenco acompanhou o jogo do City no centro de treinamentos do clube. Quando o empate por 1 a 1 foi confirmado, a explosão aconteceu imediatamente: gritos, abraços, músicas e festa pelo primeiro título inglês do Arsenal desde a temporada 2003/2004.

Mais tarde, os atletas seguiram para uma celebração privada. E, em meio à euforia, houve espaço também para provocações ao rival Manchester City.

Em uma imagem publicada nas redes sociais por Eberechi Eze, o capitão Martin Odegaard aparece bebendo em uma garrafa d’água do Arsenal — referência a um vídeo viral recente envolvendo um torcedor do City.

Já perto do amanhecer, jogadores como Declan Rice, Bukayo Saka, Jurrien Timber e Eze foram até os arredores do Emirates Stadium, onde milhares de torcedores haviam passado a noite celebrando.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram o grupo caminhando próximo ao estádio já com o céu claro, surpreendendo torcedores que permaneciam no local.

These streets are our own ‍ pic.twitter.com/6vGfNKsNNI — Arsenal (@Arsenal) May 20, 2026

"Não acredito que encontrei os campeões às 5h da manhã", escreveu um torcedor em uma publicação.

Em outro vídeo, Declan Rice aparece com a voz rouca, chamando torcedores para tirar fotos e puxando o tradicional canto “Arsenal, Arsenal, Arsenal”.

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