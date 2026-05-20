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Futebol Internacional

Jogadores do Arsenal celebram título da Premier League durante a madrugada e amanhecem em festa

Declan Rice apareceu rouco em vídeos puxando cantos com fãs do Arsenal

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Comemoração do Arsenal pela conquista da Premier LeagueComemoração do Arsenal pela conquista da Premier League - Foto: Brook Mitchell/AFP

A conquista da Premier League pelo Arsenal terminou apenas quando o sol nasceu — e talvez nem ali tenha acabado de fato.

Após confirmar matematicamente o título inglês com o empate do Manchester City contra o Bournemouth, jogadores dos Gunners atravessaram a madrugada em comemorações que se estenderam até por volta das 5h da manhã (horário local) nos arredores do Emirates Stadium.

O elenco acompanhou o jogo do City no centro de treinamentos do clube. Quando o empate por 1 a 1 foi confirmado, a explosão aconteceu imediatamente: gritos, abraços, músicas e festa pelo primeiro título inglês do Arsenal desde a temporada 2003/2004.

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Mais tarde, os atletas seguiram para uma celebração privada. E, em meio à euforia, houve espaço também para provocações ao rival Manchester City.

Em uma imagem publicada nas redes sociais por Eberechi Eze, o capitão Martin Odegaard aparece bebendo em uma garrafa d’água do Arsenal — referência a um vídeo viral recente envolvendo um torcedor do City.

Já perto do amanhecer, jogadores como Declan Rice, Bukayo Saka, Jurrien Timber e Eze foram até os arredores do Emirates Stadium, onde milhares de torcedores haviam passado a noite celebrando.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram o grupo caminhando próximo ao estádio já com o céu claro, surpreendendo torcedores que permaneciam no local.

"Não acredito que encontrei os campeões às 5h da manhã", escreveu um torcedor em uma publicação.

Em outro vídeo, Declan Rice aparece com a voz rouca, chamando torcedores para tirar fotos e puxando o tradicional canto “Arsenal, Arsenal, Arsenal”.

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