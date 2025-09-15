A- A+

FUTEBOL Jogadores do Barcelona deixam estádio sem banho após goleada; entenda Partida contra o Valência terminou 6 a 0 no Estádio Johan Cruyff, mas más condições das instalações reforçaram pressão pela volta ao Camp Nou

Os jogadores do Barcelona viveram uma situação inusitada no último fim de semana. Após a goleada por 6 a 0 sobre o Valência, no Estádio Johan Cruyff, os atletas deixaram o local sem tomar banho.

O estádio, que recebeu cerca de 6 mil torcedores, não tinha condições adequadas para atender a equipe, que saiu diretamente dos vestiários ainda com o uniforme de jogo, afirmou o jornal português A Bola.

O Camp Nou segue sem autorização para receber partidas, enquanto o Estádio Olímpico de Montjuïc estava ocupado, obrigando o clube a recorrer a uma alternativa emergencial. Um ônibus foi disponibilizado para levar os jogadores a outra parte do complexo, mas o veículo era pequeno e não comportava todo o elenco.





A situação aumentou a pressão pela liberação do Camp Nou, atualmente em obras de modernização. A expectativa da diretoria é obter a autorização nos próximos dias. Até lá, o Barcelona precisará definir onde mandará seus jogos.

No domingo, os catalães recebem o Getafe pelo Campeonato Espanhol. Antes, na quinta-feira, a equipe enfrenta o Newcastle, fora de casa, pela Liga dos Campeões.

