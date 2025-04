Jogadores do Barcelona protestam contra restrições em festa da conquista da Copa do Rei

Após a vitória por 3 a 2 sobre o Real Madrid na final da Copa do Rei, neste domingo, em Sevilha, na Espanha, jogadores do Barcelona expressaram insatisfação com as restrições impostas pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) durante a celebração no gramado.

De acordo com o jornal português A Bola, o novo protocolo da RFEF limitou o acesso ao campo apenas a familiares diretos dos atletas que possuíam credenciais específicas. Segundo o Sport, a distribuição dessas credenciais foi restrita, gerando descontentamento entre os jogadores.

O meia Pedri manifestou sua frustração: "É uma vergonha! Distribuíram 100 credenciais, quando só eu tenho 30 convidados", declarou. Fermín López também expressou descontentamento por não conseguir levar amigos ao gramado.

Veja o momento:

Oh Pedri



My family boy is not happy!! No wonder he didn't have a lot of photos with the He has other responsibilities



“Barcelona players were angry with the Spanish Football Federation during the celebrations, after they allowed content creators and YouTubers… pic.twitter.com/WxDzY7GxZK