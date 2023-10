A- A+

Campeonato Brasileiro Jogadores do Botafogo fazem abaixo-assinado por manutenção de jogo contra o Fortaleza na terça (24) Ao todo, 30 atletas, incluindo todos os principais nomes do elenco, enviaram documento à Federação Nacional e Sindicato de Atletas Profissionais

A decisão do Botafogo de brigar pela realização da partida contra o Fortaleza ainda nesta terça-feira (24) tem forte apoio dos jogadores. Trinta atletas do clube, incluindo os principais nomes do elenco, enviaram um abaixo-assinado à Federação Nacional e ao Sindicato de Atletas Profissionais respaldando a movimentação do alvinegro.

No último domingo (22), o clube divulgou nota e acionou o STJD para tentar garantir a realização da partida nesta terça (24), no Castelão. O imbróglio se dá pelos problemas de energia no Estádio Nilton Santos, que fizeram o empate em 1 a 1 entre o alvinegro e o Athletico, que começou no sábado, ser complementado na tarde de domingo. Sob o artigo 26 do Regulamento Geral de Competições, que fala em intervalo mínimo de 66 horas de intervalo entre duas partidas, a CBF anunciou o adiamento do jogo contra o Fortaleza.

No ofício, os jogadores reforçam a ciência de que a partida aconteceria num intervalo menor que o exigido e garantem que apoiam o pedido do Botafogo.

"Diante de todas as circunstancias que norteiam o caso em questão, reforçamos que estamos plenamente de acordo com o requerimento do BOTAFOGO, no sentido de que seja mantida a partida entre FORTALEZA e BOTAFOGO, no próximo dia 24/10/2023, em Fortaleza/CE, mesmo que para tanto não sejam atendidas as 66 (sessenta e seis) horas de intervalo previsto no RGC. Estamos cientes de que a CBF pode flexibilizar esse intervalo e para isso estamos de acordo, inclusive com base nos pareceres médicos necessários.

Estamos cientes de que a CBF pode flexibilizar esse intervalo e para isso estamos de acordo, inclusive com base nos pareceres médicos necessários. Estamos certos de que se trata de um caso extremamente atípico e, portanto, excepcional, praticamente sem precedentes. Além disso, no dia 22/10, na continuidade da partida contra o ATHLETICO PARANAENSE, foram disputados aproximadamente 39 (trinta e nove) minutos tão somente", diz o trecho incial do ofício.

Em outro trecho, os atletas dizem que a não realização da partida pode "impactar na continuidade dos trabalhos", e reforçam que não haverá problemas físicos ou médicos, com o complemento da partida contra o Athletico e o "microciclo de treinamentos" se equivalendo.

"Nosso pedido se pauta na preocupação de que a não realização da partida contra o FORTALEZA poderá impactar na continuidade dos nossos trabalhos, e reforçamos também que nenhum prejuízo físico e médico nos seria causado com a preservação da partida do FORTALEZA para o dia 24/10, já que a programação em razão da suspensão e da continuidade da partida contra o ATHLÉTICO PARANAENSE não sofreu modificações. O microciclo de treinamentos previamente estabelecido e a continuidade da partida contra a equipe paranaense se equivalem. Estamos confiantes, engajados e focados, além de extremamente motivados e convictos de que a manutenção da data da partida contra o FORTALEZA em nada afetará nossas condições físicas e médicas e por isso pedimos todo o auxílio possível para isso", encerra o documento.

