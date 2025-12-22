A- A+

Provocação Jogadores do Corinthians provocam Vasco e o rival Palmeiras em festa do título: 'Sem Mundial' Durante a celebração, não faltaram provocações aos rivais. Em cima do trio elétrico, o atacante Romero pegou o microfone e tirou sarro do Palmeiras. "O Palmeiras não tem Mundial", disse o paraguaio

O elenco do Corinthians comemorou a conquista da Copa do Brasil com os torcedores nesta segunda-feira, 22. A festa ocorreu na Neo Química Arena. No domingo, o time paulista venceu o Vasco no Maracanã pelo placar de 2 a 1. E a celebração foi com provocações.

Durante a celebração, não faltaram provocações aos rivais. Em cima do trio elétrico, o atacante Romero pegou o microfone e tirou sarro do Palmeiras. "O Palmeiras não tem Mundial", disse o paraguaio, para delírio dos torcedores presentes.



O zagueiro Gustavo Henrique era um dos mais animados na comemoração. O defensor puxou o grito de "poropopó" com a torcida, provocando o Vasco, derrotado na final no Maracanã.

A Polícia Militar estima que aproximadamente dez mil torcedores estiveram presentes na Neo Química Arena. Alguns fãs chegaram a passar mal por conta do forte calor em São Paulo.



Matheuzinho, Yuri Alberto e Hugo Souza ainda foram se encontrar com torcedores, gerando uma pequena confusão no local. A PM impediu que o volante Breno Bidon se aproximasse dos corintianos presentes.



Os atletas do Corinthians entraram de férias a partir desta segunda-feira. O time se reapresenta no dia 3 de janeiro, já de olho na disputa do Campeonato Paulista.

Veja também