Tragédia na Turquia Jogadores do Galatasaray doarão seus salários às vítimas do terremoto na Turquia Até o momento, Turquia e Síria contabilizam mais de 35 mil mortes

Os jogadores do Galatasaray doarão seus salários às vítimas do terremoto que causou mais de 35 mil mortes e deixou milhões de pessoas desabrigadas na Turquia, anunciou nesta quarta-feira (15) o presidente do clube, Dursun Özbek.

"Muitos dos nossos jogadores renunciaram aos seus salários para [financiar] as operações de ajuda às vítimas do terremoto", declarou Özbek em entrevista coletiva.

O Galatasaray e os outros dois grandes clubes de Istambul, o Fenerbahçe e o Besiktas, também lançaram campanhas de doação, conseguindo enviar caminhões com ajuda às províncias do sul e sudeste do país devastadas pelo tremor de 6 de fevereiro.

O Campeonato Turco foi suspenso após o terremoto, e duas equipes, o Hatayspor e o Gaziantep FK, decidiram se retirar do torneio.

Ambos os clubes são das províncias mais afetadas. O atacante ganês Christian Atsu, jogador do Hatayspor, continua desaparecido, nove dias depois do terremoto.

O campeonato deverá ser retomado no dia 3 de março, anunciou a Federação Turca de Futebol (TFF).

O Galatasaray, clube com mais títulos do país, é o líder após 22 rodadas.

