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COPA DO MUNDO

Jogadores do Iraque tem vistos negados pelos EUA antes da Copa do Mundo de 2026

Cinco atletas influentes da seleção ainda aguardam liberação para disputar torneio sediado nos Estados Unidos

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Jogadores do Iraque tem vistos negados pelos EUA antes da Copa do MundoJogadores do Iraque tem vistos negados pelos EUA antes da Copa do Mundo - Foto: Ameen Ahmed / NurPhoto / Getty Images

A pouco menos de um mês da abertura da Copa do Mundo de 2026, a Seleção Iraquiana de Futebol enfrenta uma crise extracampo que ameaça a preparação da equipe para o torneio. Na noite de terça-feira, Ghalib Al-Zamili, membro da Federação Iraquiana de Futebol, revelou que diversos jogadores da seleção ainda não obtiveram visto de entrada para os Estados Unidos.

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Segundo Al-Zamili, os atletas afetados são Ibrahim Bayesh, Muhannad Ali, Zaid Tahseen, Haider Abdul Karim e Ali Al-Hammadi. A declaração foi dada à agência iraquiana Shafaq.

— Os jogadores que não receberam vistos de entrada são Ibrahim Bayesh, Muhannad Ali, Zaid Tahseen, Haider Abdul Karim e Ali Al-Hammadi, e até o momento não se sabem os motivos — afirmou o dirigente.

A federação informou que pretende entrar em contato com a FIFA para tentar acelerar uma solução. Internamente, há preocupação porque os nomes citados fazem parte da base da equipe e são considerados peças importantes no elenco iraquiano.

O caso aumenta a tensão em torno da logística do Mundial de 2026, que será realizado nos Estados Unidos, Canadá e México. A abertura está marcada para 11 de junho, enquanto a final será disputada em 19 de julho.

No sorteio da competição, o Iraque caiu no Grupo Nove, ao lado de Seleção Francesa de Futebol, Seleção Norueguesa de Futebol e Seleção Senegalesa de Futebol.

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