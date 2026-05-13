Jogadores do Iraque tem vistos negados pelos EUA antes da Copa do Mundo de 2026
Cinco atletas influentes da seleção ainda aguardam liberação para disputar torneio sediado nos Estados Unidos
A pouco menos de um mês da abertura da Copa do Mundo de 2026, a Seleção Iraquiana de Futebol enfrenta uma crise extracampo que ameaça a preparação da equipe para o torneio. Na noite de terça-feira, Ghalib Al-Zamili, membro da Federação Iraquiana de Futebol, revelou que diversos jogadores da seleção ainda não obtiveram visto de entrada para os Estados Unidos.
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Segundo Al-Zamili, os atletas afetados são Ibrahim Bayesh, Muhannad Ali, Zaid Tahseen, Haider Abdul Karim e Ali Al-Hammadi. A declaração foi dada à agência iraquiana Shafaq.
— Os jogadores que não receberam vistos de entrada são Ibrahim Bayesh, Muhannad Ali, Zaid Tahseen, Haider Abdul Karim e Ali Al-Hammadi, e até o momento não se sabem os motivos — afirmou o dirigente.
A federação informou que pretende entrar em contato com a FIFA para tentar acelerar uma solução. Internamente, há preocupação porque os nomes citados fazem parte da base da equipe e são considerados peças importantes no elenco iraquiano.
O caso aumenta a tensão em torno da logística do Mundial de 2026, que será realizado nos Estados Unidos, Canadá e México. A abertura está marcada para 11 de junho, enquanto a final será disputada em 19 de julho.
No sorteio da competição, o Iraque caiu no Grupo Nove, ao lado de Seleção Francesa de Futebol, Seleção Norueguesa de Futebol e Seleção Senegalesa de Futebol.