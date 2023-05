A- A+

França Jogadores do Nantes e Toulose se recusam a entrar em campo por causa de campanha contra a homofobia Atletas de todos os times do Campeonato Francês usam números com as cores do arco-íris, símbolo do movimento LGBTQIA+

Jogadores do Nantes e do Toulose, que se enfrenta neste domingo, pelo Campeonato Francês, pediram para não entrar em campo. O motivo é uma campanha da competição contra a homofobia e que envolve todos os clubes e jogadores.

O atleta do Nantes Mostafa Mohamed e os do Toulouse Zakaria Aboukhlal, Moussa Diarra e Said Hamulic pediram para não jogarem a partida. A campanha da League 1 consiste em os jogadores usaram as camisas com seus números com as cores do arco-íris, que representa a comunidade LGBTQIA+.

De acordo com o jornal francês L'Equipe, Mostafa chegou a viajar com a equipe para Toulose. Porém, seu staff só soube da campanha quando o jogador já estava no hotel e ele se recusou a participar da campanha. Enquanto os demais atletas se deslocavam para o estádio, ele retornou para o hotel.

