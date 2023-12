A- A+

Brasileirão Jogadores do Palmeiras provocam Botafogo em festa do título: 'Tiquinho Soares pipoca'; veja o vídeo Elenco palmeirense foi recebido com festa por centenas de torcedores no CT do clube

Uma das comemorações do elenco do Palmeiras pelo título do Campeonato Brasileiro, conquistado na última quarta-feira, foi marcada por provocações aos rivais. Os jogadores do clube paulista foram recebidos por centenas de torcedores em frente à Academia de Futebol durante a madrugada desta quinta e não perdoaram o Botafogo, que deixou o título escapar após abrir 14 pontos de vantagem.

– Tá chegando a hora, o dia já vem raiando, meu bem, Tiquinho Soares pipoca – cantou o lateral-esquerdo Vanderlan, que foi acompanhado pela torcida e os demais atletas. Veja o vídeo abaixo:

TIQUINHO SOARES PIPOCA pic.twitter.com/F1li3sBM5E — ˢᵉᵖEvi é dodeca (@Evilapada) December 7, 2023

Na sequência, outros jogadores também tiveram tempo de provocar o Santos, rebaixado pela primeira vez para a Série B do Brasileirão após derrota para o Fortaleza, e puxaram coro junto da torcida presente no CT.

– Olha que engraçado, Palmeiras campeão e o Santos rebaixado.

A delegação palmeirense chegou ao centro de treinamento do clube, na Água Branca, bairro na Zona Oeste de São Paulo, às 5h. Com o sol nascendo e muitos fogos de artifício, os jogadores fizeram a festa em cima do trio elétrico, com duração de cerca de 25 minutos.

