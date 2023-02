Jogadores do PSG são afetados por vírus antes de jogo contra o Monaco

A- A+

Vários jogadores do Paris Saint-Germain foram afetados por um vírus a apenas algumas horas antes do jogo contra o Monaco que será disputado neste sábado às 13h00, pela 23ª rodada do Campeonato Francês, no Principado.

O PSG, sem revelar a identidade dos afetados, informou que alguns jogadores foram infectados por "um pequeno vírus" e "atendidos pelo serviço médico".

Segundo a emissora RMC, trata-se de "um vírus intestinal" que provoca sintomas como "vômito, dor de estômago e fadiga".

A três de receber o Bayern de Munique no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, a aparição deste vírus é um novo motivo de preocupação para o time parisiense, que para o duelo com o Monaco não poderá contar com dois de seus principais jogadores, Lionel Messi e Kylian Mbappé, que estão com problemas físicos, além do meia italiano Marco Verratti.

No aspecto esportivo, apesar de liderar a Ligue 1 com oito pontos de vantagem sobre o Olympique de Marselha, uma derrota neste sábado pode complicar o PSG na briga pelo título.

