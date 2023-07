A- A+

SANTA CRUZ Jogadores do Santa Cruz visitam sobrevivente resgatada com camisa do clube após desabamento no Janga Emily Misael recebeu visita de Chiquinho, Pipico e Michael

Emily Misael, vítima do desabamento parcial do bloco D7 do Conjunto Beira-Mar, no Janga, em Paulista, estava internada no Hospital da Restauração (HR), após ser resgatada com vida dos escombros vestindo a camisa do Santa Cruz, seu time do coração. Assim, como prestação de auxílio à garota, Chiquinho, Pipico e Michael, jogadores do Tricolor, a visitaram na casa em que está com a sua família no momento, se recuperando dos ferimentos após ter recebido alta na segunda--feira (10).

Nas redes sociais oficiais do clube, o Santa Cruz ressaltou a importância da ação e prestou solidariedade à garota e seus familiares, além de todas as vítimas do desabamento.

"Hoje, visitamos Emily Misael, pequena guerreira que sobreviveu ao desabamento do prédio em que morava, no Janga. Na hora do seu resgate, ela vestia o manto coral. Michael, Pipico e Chiquinho fizeram uma visita bem especial, levando amor, apoio e esperança. Desejamos muita força para que ela possa superar as perdas e uma boa recuperação. Que dias melhores possam vir!", escreveu.

Hoje, visitamos Emily Misael, pequena guerreira que sobreviveu ao desabamento do prédio em que morava, no Janga. Na hora do seu resgate, ela vestia o manto coral. Michael, Pipico e Chiquinho fizeram uma visita bem especial, levando amor, apoio e esperança. Desejamos muita força… pic.twitter.com/SF4ZdhOZCZ — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) July 13, 2023



Em suas redes sociais, o goleiro Michael também se pronunciou e ressaltou a força da garota durante o momento pelo qual está passando.

"Emily, sentimos sua dor e lhe desejamos uma boa recuperação, que Deus lhe dê forças e te abençoe, você é uma guerreira, que me emocionou e me inspirou! Eu oro pela sua vida e da sua família, foi um prazer te conhecer, sua história será u combustível extra para conquistarmos os nossos objetivos também por você! Tamo junto!", destacou o goleiro.



A garota morava no Conjunto Beira-Mar com a mãe, que não estava em casa no momento da ruptura, e os três irmãos, que não sobreviveram ao desabamento. Ao todo, 14 pessoas morreram vítimas, e outras sete ficaram feridas.

Veja também

RACISMO Vini Jr. depõe sobre caso de racismo: "Não se pode falar isso para pessoas negras"