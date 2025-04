A- A+

Futebol Jogadores do Sport celebram título do Pernambucano, mas já focam no Palmeiras Leão não terá tempo de fazer festa, já que o time volta a campo no domingo (6), na Ilha do Retiro, contra o Palmeiras, na Série A

Festa? Só nas primeiras horas após o título. Os jogadores do Sport vibraram em campo com a conquista do Campeonato Pernambucano, nos pênaltis (4x2), diante do Retrô, na Ilha do Retiro, após perderem por 2x1 no tempo normal. Mas a partir desta quinta-feira (3), o foco volta a ser o Brasileirão.





“Cheguei depois de cinco, seis jogos do Estadual, assim como vários jogadores. Fomos montando um elenco que se transformou em um time, família, coletivo forte, com potencial. Agora é evoluir a cada jogo. O título é importante, mas queremos mais, buscar mais. Temos Copa do Nordeste e Brasileiro pela frente. É comemorar hoje e treinar amanhã”, afirmou o atacante Pablo.

“Foi meu primeiro título como profissional. Fico agradecido pela torcida que me recebeu bem. Queremos seguir nesse caminho. Agora é desfrutar e pensar na partida de domingo, contra o Palmeiras”, acrescentou Rivera. O duelo pela Série A, diante dos paulistas, também será na Ilha do Retiro.

Por falar no estádio, o zagueiro João Silva destacou a atmosfera da casa do Sport na decisão. “Hoje foi um jogo especial, com a Ilha quase cheia. Foi sofrido. Queríamos ter feito mais e melhor, mas o que interessa é que somos tricampeões. Agradecemos o apoio de todos. Foi a melhor maneira de começar (no Brasil)”, apontou.

O goleiro Caíque França, que pegou a cobrança decisiva de Diego Guerra, celebrou a conquista. “Foi minha primeira vez em uma decisão na Ilha. Estou feliz demais, sonhava com esse momento e ele acabou acontecendo.

