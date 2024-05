A- A+

Futebol Jogadores do Sport visitam crianças no Instituto do Autismo Fábio Matheus, Lucas André e Matheus Baraka interagiram e conversaram com as crianças

Os jogadores do Sport saíram um pouco da rotina de treinos e proporcionaram um momento bem especial para as crianças do Instituto do Autismo (IDA). Os atletas Fábio Matheus, Lucas André e Matheus Baraka estiveram, na tarde da última quinta-feira (16), na unidade do IDA, no bairro das Graças, Zona Norte do Recife. Durante o encontro, os jogadores conversaram e interagiram bastante, entregaram camisas do time de futebol, deram autógrafos e até teve um bate-bola dos campeões com a criançada.

“Receber uma visita assim é um momento importante demais para as crianças. O esporte é uma ferramenta de desenvolvimento gigantesca, tanto do aspecto físico e motor, como também do emocional. E estar ao lado de atletas do nível desses jogadores traz ainda o fator muito forte da inspiração e do exemplo para as crianças”, afirma o diretor geral do Instituto do Autismo, Kadu Lins.

Os jogadores enfatizaram o sentimento de gratidão pelo momento de interação com as crianças atendidas pelo Insituto do Autismo.

“Foi uma tarde maravilhosa, uma troca de energia muito boa com as crianças. Isso muda o nosso dia, só tenho a agradecer”, comentou Fábio Matheus. “É muito gratificante ver o sorriso dad criançad, estou muito feliz e grato pela oportundade”, disse Matheus Baraka. “Foi realmente uma honra estar aqui para fazer a alegria de todos eles e também para nos descontrair”, finalizou Lucas André.

