Jogadores do Vélez Sarsfield, da Argentina, investigados por estupro, ficarão em prisão domiciliar

A- A+

Os quatro jogadores do Vélez Sarsfield, da Argentina, acusados de abuso sexual por uma jornalista, foram ouvidos no Tribunal de San Miguel de Tucumán. O juiz do caso determinou prisão domiciliar preventiva para três deles - Osorio, Cufré e Florentín. O quarto envolvido, Sebastián Sosa, ganhou liberdade condicional, mediante pagamento de fiança.

A notícia foi divulgada em postagem no perfil do canal de TV TyC Sports, no X (ex-Twitter). Segundo os veículos da imprensa argentina, a vítima, de 24 anos, informou ter sido violada pelos atletas, no último domingo (17), em um quarto de hotel de Tucumán, logo depois do empate entre Vélez e Atlético Tucumán, pelo Campeonato Argentino.

As investigações do caso seguem em andamento. O crime teria sido cometido pelo goleiro Sebastián Sosa, o lateral-esquerdo Brian Cufré, o atacante Abiel Osorio e o meio-campista José Florentín, na madrugada de sábado para domingo. A jornalista fez a acusação na Divisão de Delitos contra as Pessoas da polícia de Tucumán dias depois do suposto ocorrido.





O Vélez Sarsfield divulgou uma nota oficial, nesta quinta-feira, afastando os quatro jogadores envolvidos no crime. O clube também se colocou à disposição da Justiça de Tucumán para fornecer todas as informações e elementos relevantes para poder contribuir na investigação do caso.

Veja também

justiça Onde Robinho deve cumprir a pena? Tremembé, "presídio dos famosos", é opção