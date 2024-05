A- A+

Solidariedade Jogadores e Instituto realizam campanha humanitária de construção de casas no Rio Grande do Sul A campanha que conta com nomes como Dunga, Tinga, Leandro Damião e Jair visa arrecadar R$ 4,5 milhões

No âmbito de uma iniciativa humanitária, o Instituto Edson Prates, está liderando uma campanha para a construção de 100 casas destinadas a pessoas que perderam suas residências nas enchentes que assolam o Rio Grande do Sul. Esta ação, em parceria com a Seleção do Bem, através do Instituto Dunga, tem como objetivo principal ajudar e reconstruir comunidades impactadas por essa tragédia.

A campanha, que visa angariar um total de R$ 4.500.000,00 para realizar esse projeto ambicioso, já alcançou uma impressionante marca inicial de R$ 1 milhão. Esse progresso significativo foi possível graças à generosidade e solidariedade de diversas personalidades e entidades.

Entre os doadores destacam-se jogadores de futebol como Jair (do Vasco), Leandro Damião (do Coritiba), Tinga (ex-Internacional), Dunga (ex-técnico da Seleção Brasileira), além do presidente do Instituto, Vinícius Prates, que contribuiu com meio milhão de reais. Outros nomes que se uniram a essa nobre causa incluem Anselmo (Al Wheda) e Rogério (Wolfsburg), demonstrando assim a amplitude e o alcance desta iniciativa.

"Estamos unindo forças para fazer a diferença na vida das pessoas que enfrentam momentos difíceis. Cada doação é um passo importante na realização deste projeto, e estamos comprometidos em garantir que essas casas se tornem um símbolo de esperança e recomeço para aqueles que mais necessitam", declarou Vinícius Prates.

A campanha continua aberta para doações e apoio de todos que desejam contribuir para essa causa humanitária. Para mais informações sobre como participar, visite as redes sociais do Instituto Edson Prates.

