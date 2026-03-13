A- A+

Futebol Internacional Jogadores iranianos respondem a Trump: "Ninguém pode nos excluir da Copa do Mundo" Presidente americano afirmou que a seleção iraniana não estaria segura se viajasse aos Estados Unidos

"Ninguém pode excluir a seleção do Irã da Copa do Mundo", afirmou a equipe em sua conta no Instagram, em resposta ao presidente americano Donald Trump, que considerou que os jogadores iranianos não estariam "seguros" se viajassem aos Estados Unidos.

"A Copa do Mundo é um evento histórico e internacional e seu órgão dirigente é a Fifa, não um indivíduo nem um país. A seleção do Irã, com força e uma série de vitórias decisivas, esteve entre as primeiras equipes a se classificar para esse grande evento", afirmou a equipe iraniana em sua conta no Instagram.

"Ninguém pode excluir a seleção do Irã da Copa do Mundo; o único país que poderia ser excluído é aquele que ostenta o título de 'anfitrião' e que, no entanto, não tem capacidade para garantir a segurança das equipes que participam deste evento global", acrescentou.

A mensagem foi compartilhada pelo técnico da seleção iraniana, Amir Ghalenoei, em sua conta no Instagram.

Seleção iraniana de futebol se manifestou após mensagem divulgada por Donald Trump. Foto: Instagram/Reprodução

A publicação ocorreu logo após uma mensagem de Donald Trump em sua rede Truth Social, na qual afirmou na quinta-feira (12) que o Irã não deveria participar da Copa do Mundo (de 11 de junho a 19 de julho, nos Estados Unidos, México e Canadá) por sua própria "segurança".

"A seleção do Irã é bem-vinda à Copa do Mundo, mas realmente não acredito que sua presença seja apropriada, por sua própria vida e segurança", escreveu Trump.

Estados Unidos e Israel lançaram em 28 de fevereiro uma ampla ofensiva aérea contra o Irã, eliminando nas primeiras horas a cúpula político-militar da república islâmica ao matar em um ataque seu líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei.

O Irã enfrentará na primeira fase do Mundial a Nova Zelândia e a Bélgica em Los Angeles, e depois o Egito em Seattle.

A base de treinamento iraniana durante o torneio será Tucson, no Arizona.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, afirmou na quarta-feira que Trump lhe havia prometido, durante uma conversa, receber a seleção iraniana.

"O presidente Trump reafirmou que a seleção iraniana estava, naturalmente, convidada a disputar o torneio nos Estados Unidos", escreveu Infantino no Instagram.

A Casa Branca confirmou posteriormente a conversa entre os dois dirigentes.

