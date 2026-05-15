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Futebol Jogadores pré-convocados do Brasileirão têm última chance para impressionar Ancelotti O treinador, que na quinta-feira renovou seu contrato para seguir no comando da Seleção até 2030, reconheceu nesta semana ao The Athletic que já definiu 24 dos 26 jogadores que irão ao Mundial

Dias antes de Carlo Ancelotti revelar sua lista de 26 convocados para a Copa do Mundo, os 20 jogadores que atuam no Campeonato Brasileiro que aparecem na pré-lista terão uma última oportunidade neste fim de semana para impressionar o técnico da Seleção, com Neymar como a grande incógnita que divide o país.

Ancelotti poderá sanar algumas dúvidas dependendo do desempenho dos candidatos na 16ª rodada do Brasileirão, antes de anunciar a lista final na próxima segunda-feira (18).

O treinador, que na quinta-feira renovou seu contrato para seguir no comando da Seleção até 2030, reconheceu nesta semana ao The Athletic que já definiu 24 dos 26 jogadores que irão ao Mundial (11 de junho a 19 de julho).

Neymar, debate nacional

A maior expectativa recai sobre Neymar, de 34 anos. O craque mostrou que melhorou sua forma física nos últimos jogos pelo Santos. Nas três vezes que atuou em maio, ele marcou dois gols e deu uma assistência.

"A convocação de Neymar depende apenas dele, do que o jogador demonstrar em campo. Esse é um critério muito claro e não se aplica apenas a Neymar", declarou o italiano em entrevista ao The Guardian.

"Com a maioria dos jogadores, é preciso avaliar o talento e a condição física. Com Neymar, precisamos avaliar apenas a condição física, porque seu talento é indiscutível. Depende dele, não de mim", acrescentou o treinador.

No próximo domingo, Neymar terá a última oportunidade de mostra o que tem a oferecer, no jogo em que o Santos recebe o Coritiba, com o Peixe precisando da vitória para se afastar da zona de rebaixamento.

O esquadrão rubro-negro

O clube o maior número de jogadores na pré-lista revelada pela imprensa é o Flamengo, com sete nomes: os defensores Alex Sandro, Danilo, Léo Ortiz e Léo Pereira, o meio-campista Lucas Paquetá e os atacantes Pedro e Samuel Lino.

De todos eles, o veterano Danilo, de 34 anos, é o único com vaga confirmada, como admitiu publicamente Ancelotti, enquanto Alex Sandro e Paquetá são figuras frequentes na Seleção.

Quem ganhou terreno nas últimas semanas foi Pedro, com 16 gols em 30 jogos nesta temporada.

Após ser eliminado da Copa do Brasil na quinta-feira, contra o Vitória, o Flamengo volta suas atenções para o Brasileirão.

Vice-líder da competição com quatro pontos atrás do Palmeiras e um jogo a menos, o Rubro-Negro carioca visita o Athletico-PR, quinto colocado, no próximo domingo.

Expectativas quanto ao volante Danilo

Outra expectativa é a inclusão do volante Danilo, do Botafogo, um dos destaques da atual temporada, que inclusive marcou um gol no último amistoso da Seleção contra a Croácia (vitória por 3 a 1).

"No sábado, antes do jogo contra o Corinthians, eu já vou estar mais ansioso para a convocação, mas, no momento, ainda estou tranquilo", declarou o jogador, que está na mira de vários clubes e que tem sua saída do Botafogo dada como certa após a Copa do Mundo.

O alvinegro carioca, que também tem o lateral-direito Vitinho incluído na pré-lista, recebe o Corinthians no domingo, após ter sido eliminado da Copa do Brasil pela Chapecoense.

Possíveis surpresas

O líder Palmeiras tem apenas um nome na lista de 55 jogadores, o meio-campista Andreas Pereira, segundo os vazamentos da imprensa.

Neste sábado, em um dos principais confrontos da rodada, o Verdão recebe o Cruzeiro, em ascensão depois de um mau início de campeonato, que cede cinco jogadores à pré-lista de convocados: os defensores Fabrício Bruno e Kaiki, os meio-campistas Gerson e Matheus Pereira e o atacante Kaio Jorge.

No gol, Hugo Souza (Corinthians) tem estatísticas melhores do que o veterano Weverton (Grêmio) para ser o terceiro goleiro.

Na lateral-esquerda, uma das posições em que Ancelotti admitiu ter dúvidas, Paulo Henrique (Vasco) e Luciano Juba (Bahia) podem estar entre as surpresas na convocação final.

O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti. A estreia da equipe será no dia 13 de junho, contra a seleção marroquina, em Nova Jersey.

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