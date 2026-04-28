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copa do mundo Jogadores que taparem a boca em discussões serão expulsos na Copa do Mundo, diz jornal Atletas que deixarem o campo em protesto contra a decisão do árbitro também receberão cartão vermelho

A Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, deve ter uma nova regra implementada. Segundo o jornal The Times, da Inglaterra, a Fifa vai impor que os árbitros apresentem cartões vermelhos para os jogadores que cobrirem a boca em discussões com adversários em partidas do Mundial.

A medida foi feita após o episódio que envolveu o atacante brasileiro Vinicius Junior e o argentino Gianluca Prestianni em jogo pela Liga dos Campeões, em fevereiro. O atleta do Benfica foi acusado de ter ofendido o rival com termos racistas após o gol marcado pelo jogador do Real Madrid na partida disputada em Lisboa.

Além disso, ainda conforme o portal, os jogadores que deixarem o campo em protesto contra a decisão do árbitro — situação que aconteceu com a seleção de Senegal na final da Copa Africana de Nações — também receberão cartão vermelho.

As mudanças devem ser anunciadas pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino, no congresso da entidade máxima do futebol mundial, em Vancouver, nesta quinta-feira, e entrarão em vigor na Copa do Mundo. Essas regras, no entanto, não serão aplicadas em outras competições, pelo menos por enquanto, pois precisaria ser aprovada pela International Football Association Board (IFAB).

Antes, a IFAB, organização responsável por gerir as regras do futebol, já havia anunciado mudanças importantes a serem implementadas a partir da Copa do Mundo. O VAR passará a ter o uso ampliado, podendo ser acionado também em lances que envolvam escanteios e segundo cartão amarelo para um atleta.

Para coibir o antijogo, o árbitro também passará a fazer uma contagem regressiva em laterais, tiros de meta e substituições. Essas alterações entrarão em vigor para os clubes partir de 1º de junho e serão válidas para a partir da próxima temporada europeia.

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