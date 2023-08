A- A+

Sport Jogadores revelados na base do Sport surgem como solução na hora do aperto Fábio Matheus, volante da equipe, é um exemplo de jogador que abraçou as oportunidades e tem papel importante no time

Em uma temporada que o Sport terminará o ano com quase 70 jogos realizados, ter variadas e boas opções no elenco se torna quase que obrigatório para uma equipe que almeja coisas grandes. Por vezes, bons reforços não chegam necessariamente de uma janela de transferência e sim do próprio quintal. O clube rubro-negro, que retomou o selo de clube formador da CBF, tem alguns jogadores revelados na base que vêem dando conta do recado e ajudando o Leão na corrida pelo o acesso à Série A, caso de Fábio Matheus, titular no último confronto.

Na partida diante do Novorizontino, Eduardo e Felipinho saíram de campo por conta de lesão. Para a substituir os atletas, Enderson lançou Ewerthon e Victor Gabriel, o último entrou já na reta final do jogo e participou dos esforços para manter o placar em 1x0. Além deles, Ronaldo, Luciano Juba e Fábio Matheus também são produtos da base rubro-negra e foram titulares.

Chico, Renzo e Italo não tiveram minutos no último jogo e permaneceram no banco. Outros nomes que também já tiveram oportunidades nesta temporada, Pedro Martins, Lucas André e Juan Xavier, não estiveram entre os relacionados.

Fábio Matheus, caso de sucesso

Destaque do Sport na disputa da Copinha de 2023, Fábio ganhou oportunidades com Enderson ainda nas disputadas do Campeonato Pernambucano e da Copa do Nordeste. Em algum momento da temporada, o Leão teve duas duplas de volantes muito bem definidas, os experientes Ronaldo e Fabinho e a dupla de jovens, Fábio e Pedro. Os atletas da base conseguiram mais minutos com as ausências - por lesão ou suspensão - dos jogadores que são referência no setor.

Com a lesão de Fabinho diante da Ponte Preta, na partida válida pela 12ª rodada, o volante de 36 anos passou nove rodadas fora e nos últimos três jogos vem recebendo minutagem vindo do banco de reservas. Também atuando como segundo volante, Fábio assumiu bem a posição e soma bons números desde então, ainda assim, entende que a disputa pela vaga de titular está aberta.

“Graças a Deus venho tendo muitas oportunidades, fazendo o que o professor Enderson vem pedindo, trabalhando dia a dia, mentalmente e fisicamente, para que eu possa dar o melhor para a nação rubro-negra dentro de campo e continuar evoluindo para que tenha mais chances. Sei que a briga é constante e sadia entre meus companheiros e eu, todos querendo dar o melhor para o clube” , comentou Fábio.



Segundo revelado pela assessoria do clube, Fábio é um dos jogadores com mais metros pecorridos em campo e ações de intensidade por partida. Para o jogador, o trabalho feito com os departamento de fisiologia e de preparação física são fundamentais para o bom rendimento. “Venho fazendo o que o departamento de fisiologia pede, tendo uma boa alimentação, boa noite de sono, suplementações, isso só tem melhorado meu rendimento dentro de campo, para que eu possa contribuir mais ainda com a equipe", revelou o camisa 47.



