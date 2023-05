A- A+

SANTA CRUZ "Jogamos o suficiente para sair com a vitória", analisa Felipe Conceição após derrota do Santa Cruz Tricolor sofreu a virada com gols nos acréscimos e foi derrotado pelo Potiguar-RN por 2 a 1, pela 2ª rodada da Série D

O Santa Cruz entrou à campo no último domingo (14), pela 2ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro e foi derrotado pelo Potiguar-RN, por 2 a 1. Apesar do Tricolor ter chegado ao primeiro gol com o artilheiro Pipico, o time perdeu muitas chances de matar a partida e acabou sofrendo a virada já nos acréscimos. Ao analisar a partida, o treinador Felipe Conceição atribuiu a derrota às oportunidades desperdiçadas, mas afirmou estar satisfeito com o desempenho e volume de jogo Coral.

"Fico muito insatisfeito pelo resultado, mas estou satisfeito pelo desempenho. Criamos muitas chances na casa do adversário, em um campo complicado. Houve evolução com relação à última partida, no aspecto físico e ofensivo. Nós dominamos a primeira parte, mas fatou agressividade no último terço, coisa que já tinha faltado na primeira partida", iniciou.

"Voltamos melhor no segundo tempo e fizemos com que o goleiro deles fosse o melhor jogador da partida. Tivemos várias chances com Lucas, Chiquinho, Galego, Nadson, mas não matamos o jogo. Fizemos 1 a 0 e logo depois tomamos o empate. Recuamos um pouco e acho que isso foi um dos nossos problemas no segundo tempo. Depois o jogo ficou um pouco aberto e buscamos a vitória, queríamos os três pontos. Não ficamos expostos, mas era um jogo vivo, com um adversário também buscando a vitória. E, no final do jogo, infelizmente, saiu um gol do adversário e não tivemos tempo para reagir", continuou.

"O 'x' do jogo foi não ter matado. Poderíamos ter feito o primeiro, segundo e terceiro porque tivemos volume para isso e jogamos o suficiente para sair daqui com a vitória", completou Felipe Conceição.

Com a derrota, o Santa Cruz está na quarta colocação do Grupo C da Série D, com três pontos. O próximo compromisso Coral será diante do Campinense, no próximo domingo (21), às 16h, no Arruda. Para o jogo em casa, o técnico fez um apelo para que os torcedores compareçam ao estádio para apoiar o time e garantiu que o Tricolor está no caminho certo na briga pelo acesso.

"O ambiente no vestiário está apoiado no sentimento de que fomos superiores, tivemos muito volume de jogo, criamos chances claras, dentro da área, mas não conseguimos ganhar. O sentimento é de que fizemos tudo que deveríamos e, por detalhe, perdemos a partida na qual poderíamos ter saído com os três pontos", começou.

"Então temos que mandar um abraço para a torcida e pedir que ela compareça para o próximo jogo porque os atletas se entregaram, deram tudo de si e jogamos como o Santa Cruz tem que jogar: para cima, para ganhar a partida. Mas, infelizmente, o futebol tem disso. Se fosse basquete, a gente ganharia com 20 pontos de diferença. Mas serve de lição para que nos próximos jogos fora de casa a gente consiga fazer esse volume todo e contruir uma vitória segura", finalizou o técnico.

Veja também

Sport "A gente valoriza esse ponto", diz Enderson após empate do Sport diante do Ituano pela Série B