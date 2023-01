A- A+

Campeonato Pernambucano Jogando no Arruda, Santa Cruz fica no empate com o Maguary e estaciona na tabela do Pernambucano Time segue invicto na temporada, mas a classificação para próxima fase começa a ficar ameaçada

Não foi dessa vez que a Cobra Coral conseguiu engatar uma sequência de vitórias pelo Campeonato Pernambucano. Neste domingo (29), em partida válida pela sexta rodada do Estadual, Santa Cruz e Maguary ficaram no 1 a 1, com os dois gols sendo marcados nos minutos finais. Com sete pontos, o Tricolor está na sexta posição, a última que garante classificação para a próxima fase da competição.

Primeiro tempo

Ter a bola nos pés e não saber o que fazer: assim foi o Tricolor durante boa parte do primeiro tempo, que, mesmo tendo uma maior posse de bola, pouco conseguia construir nas raras vezes em que ultrapassou a linha do meio de campo. Prova disso é que a primeira finalização da Cobra Coral saiu apenas aos 21 minutos da etapa inicial.

O Maguary não ficou muito para trás. Com o sistema ofensivo igualmente nulo, o Azulão não levou perigo à meta do goleiro Geaze. Perto dos 30, a equipe de Bonito quase teve uma chance de perigo, o atacante Bruce errou o chute que poderia mexer no marcador.

Estreia de Pipico

Embora estivesse relacionado e pronto para ser acionado, o retorno de Pipico aconteceu antes do que estava previsto. Ainda no primeiro tempo, por volta dos 30 minutos, Michel Douglas sentiu a coxa e precisou ser substituído. Velho conhecido da torcida Coral, o camisa 9 entrou em campo com o apoio da massa.

Aos 45, Pipico já deu as caras e mostrou que não quer ficar no banco. Mesmo que a investida não tenha alterado o placar, serviu para acordar os ânimos dos tricolores em uma etapa de dar sono.

Segundo tempo

Diferente do primeiro tempo, os 45 minutos finais começaram com mais intensidade. Logo aos três minutos, o zagueiro tricolor Yan aproveitou uma cobrança de escanteio e quase marcou, mas a defesa do Maguary salvou em cima da linha. E o Maguary também voltou mais propositivo. Aproveitando as brechas do Santa, o azulão foi criando oportunidades perigosas, que esbarravam na pouca qualidade técnica na hora da finalização.

Já que o resultado não era interessante para nenhuma das equipes, principalmente para o Santa Cruz, o jogo seguiu movimentado, no famoso “lá e cá”, mas sem nenhuma grande chance ou lance perigoso. Perto dos 30 minutos, com os pouco mais de oito mil torcedores presentes no Arruda já impacientes, o Tricolor teve uma grande chance, mas faltou capricho para finalizar.

Aos 31, quase o primeiro gol do Santa. O goleiro Wadson Chapa se atrapalhou na hora de realizar a defesa e quase mandou a bola para dentro do próprio gol. Para a sua sorte, ele se recompôs a tempo e impediu que a rede fosse furada.

O empate parecia decretado. E, de fato, estava, mas antes do apito final, os dois times resolveram desencantar. Aos 45, Kelvin aproveitou uma falha na recomposição da zaga Coral e marcou o gol do Maguary.



Parte da torcida tricolor, a essa altura enfurecida, já começava a deixar o estádio, quando, aos 49, o prata da casa Marcelinho garantiu mais uma partida de invencibilidade para os corais ao empatar o jogo. Resultado longe do esperado, mas muito melhor do que uma derrota.

O próximo compromisso da Cobra Coral será na quarta-feira (1º), quando viaja para Petrolina e enfrenta o time que leva o mesmo nome da cidade, às 20h, no estádio Paulo Coelho. Já o Maguary recebe o Belo Jardim na quinta-feira (02), às 20h, no Arthur Tavares, em Bonito.

Veja também

Esgrima Nathalie Moellhausen brilha e vence Grand Prix de espada de Doha