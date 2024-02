A- A+

Copa do Brasil Jogando pelo empate, Retrô visita o Manauara, nesta quarta-feira (21), pela Copa do Brasil Partida acontece às 16h30 (de Brasília), pela primeira fase do mata-mata nacional

Com a classificação encaminhada às semifinais do Pernambucano, após vencer o Náutico no último final de semana, chegou a hora do Retrô virar a chave e concentrar todas as suas atenções na Copa do Brasil. Às 16h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (21), a Fênix visita a equipe do Manauara, no Estádio Carlos Zamith, em Manaus, pela primeira fase do mata-mata nacional.

Quem avançar no confronto entre amazonenses e pernambucanos embolsa R$ 945 mil. O próximo adversário do classificado sai do duelo entre Fluminense-PI e Fortaleza, que se enfrentam no próximo dia 29, às 20h, no Lindolfo Monteiro, em Teresina.

Primeiro clube do Estado a entrar em campo nesta edição da Copa do Brasil, o Retrô precisa apenas de um empate para avançar na competição. Isso porque, assim como em edições anteriores, as duas primeiras fases do torneio são realizadas em jogos únicos. Na primeira, os times de pior ranking jogam em casa e precisam vencer para avançar de fase. Já os visitantes jogam pelo resultado de igualdade.

Na segunda fase, em caso de empate no tempo regulamentar, o classificado será conhecido através dos pênaltis.

Esta é a terceira participação do Retrô na Copa do Brasil. Nas duas oportunidades foi eliminado na segunda fase. Em 2021, após empate no tempo regulamentar, foi derrotado pelo Corinthians nos pênaltis. Já no ano passado, acabou perdendo para o Tombense, no Soares de Azevedo, por 1x0.

Agora, em sua temporada de maior investimento, com uma folha salarial na casa de R$ 700 mil, o time de Camaragibe busca voos mais altos na competição nacional. Para encarar o Manauara, a tendência é que o time seja o mesmo que venceu o Náutico, ainda sem a presença de Fernandinho, que se recupera de lesão.

Manauara

Após cair nas quartas de final do primeiro turno do Campeonato Amazonense, o Manauara chega de técnico novo para encarar o Retrô. A equipe anunciou a contratação do técnico Alan George, que fará sua estreia perante a Fênix. Ele chega para a vaga de Dico Woolley (ex-Retrô).

Ficha técnica

Manauara

Jonathan; Vitinho, Möller, Paulinho e Jhonathan Moc; Gama, Patrick e Jorge Rocha; Xandy, Michael Paulista e Neto. Técnico: Alan George.

Retrô

Paulo Ricardo; Jean, Dankler, Guilherme Paraíba e Edson Lucas; Moisés Ribeiro, Alencar e Radsley; Luisinho, Giva e Gustavinho. Técnico: Roberto Fernandes.

Local: Estádio Carlos Zamith (Manaus/AM)

Horário: 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Lucas Torquato Guerra e Daniel Henrique da Silva Andrade (ambos do DF)

Transmissão: Globoesporte.com

