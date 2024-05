A- A+

FUTEBOL Jogar com Mbappé seria 'muito bom', admite Bellingham Jogador francês é especulado pela imprensa espanhola para vestir a camisa do Real Madrid na próxima temporada

O meio-campista inglês Jude Bellingham, do Real Madrid, afirmou nesta segunda-feira (27) que jogar com Kylian Mbappé seria "muito bom", apesar de ainda não haver nada oficial sobre a transferência do francês.

Espera-se que Mbappé chegue ao clube merengue quando acabar seu contrato com o Paris Saint-Germain, no dia 30 de junho, para formar um trio demolidor com o brasileiro Vinícius Júnior e o próprio Bellingham.

"Não sou eu quem monta o time e muito menos quem faz as contratações, mas Kylian Mbappé... que jogador! Quem não queria ter ao lado alguém tão bom como ele?", declarou o meia inglês a jornalistas no 'media day' antes da final da Liga dos Campeões.

"Não quero colocar mais pressão na situação, sei que para ele deve ser difícil ter todo mundo sempre falando sobre ele, mas seria muito bom", acrescentou Bellingham.

Contra o Borussia Dortmund, em Wembley, no próximo sábado, o Real Madrid irá em busca de seu 15º título da Champions, um dos poucos que Mbappé ainda não tem em seu currículo.

O francês de 25 anos se despediu do PSG no último sábado, com a vitória do time parisiense sobre o Lyon por 2 a 1 na final da Copa da França.

"Tudo o que eu queria era terminar bem as coisas com o meu clube, com um troféu", declarou Mbappé.

