esportes Jogar tênis faz idosos terem equilíbrio de jovens de 20 anos e é apontado como 'fonte da juventude' Trabalho, conduzido pela PUC do Paraná revelou que o tênis faz os mais velhos desenvolverem uma nova estratégia motora

Pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia em Saúde (PPGTS) da PUC do Paraná realizaram um estudo que aponta que a prática de tênis mantém a saúde de idosos mais do que se imaginava.

A pesquisa comparou os idosos praticantes de tênis com jovens saudáveis, resultando em respostas parecidas. Mas foi notada uma diferença: os jovens reagiram apenas ao impulso de desequilíbrio, enquanto os idosos desenvolveram uma nova estratégia motora para manter a postura, ativando a musculatura com maior intensidade antes da tentativa de perda do equilíbrio.

O estudo buscava encontrar atividades que previnem homens e mulheres com mais de 60 anos de se acidentarem. Para isso, foi medido o tempo de reação dos músculos inferiores e movimentos dos participantes por meio de sensores capazes de monitorar a atividade elétrica de partes do corpo.

A análise revelou que os idosos que praticam o esporte adaptam suas respostas para manter o equilíbrio. E comprovou que a atividade física pode ser uma forma eficaz de manter a juventude e melhorar a estabilidade entre os mais velhos.

