A- A+

FUTEBOL "Jogava quando não tinha mais ninguém", diz Raphinha sobre período com poucas chances no Barcelona Brasileiro é um dos principais nomes do time catalão nesta temporada

Um dos principais nomes do Barcelona nesta temporada, o ponta Raphinha revelou dificuldades que passou em seus primeiros dois anos na equipe. À época, ele era comandado pelo espanhol Xavi, demitido em meados de 2024.

— Senti que o Xavi e sua comissão técnica não confiavam em mim o suficiente. Às vezes, eu fazia tudo em 60 minutos, mas ele entrava como reserva. Tentei resolver minha situação, conversei muito com ele, mas não houve mudança. Ele tinha seu próprio jeito de pensar — falou em entrevista ao canal da jornalista Isabela Pagliari.





O brasileiro ainda comentou sobre uma patida contra o Manchester United, quando sentiu que estava jogando bem, e foi substituído.

— Quando não tinha mais ninguém, eu estava lá e joguei 90 minutos. E dei o meu máximo, resolvi as partidas. Mas quando apareceu outro que poderia estar na minha posição, eu o coloquei em campo sem pensar. Tem um vídeo icônico em que eu explodi quando cheguei no banco e bati no banco. Acho que foi no jogo contra o Manchester United, onde fui muito bem, marquei um gol e dei uma assistência. Acho que estava 2 a 2 e ele me tirou. Eu tinha acabado de criar uma chance muito clara. Eu me sentia confortável e estava jogando muito bem. E a primeira substituição fui eu. Quando vi, não acreditei.

Nesta temporada, Raphinha já tem 52 jogos pelo Barcelona e acumula 31 gols e 25 assistências. O time catalão enfrenta a Inter de Milão pela segunda partida das semifinais da Champions League nesta terça-feira.

Veja também