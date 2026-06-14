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futebol "Jogo acima da média da divisão", avalia Guilherme sobre empate em 2x2 entre Náutico e Novorizontino Treinador elogiou nível técnico da partida e destacou a importância do ponto na luta do Timbu para se manter no G6

Mesmo sem a vitória desejada, o técnico Guilherme dos Anjos elogiou não somente o desempenho do Náutico como também o nível por completo da partida entre a equipe e o Novorizontino, empatada em 2x2, no Jorge Ismael de Biasi. Segundo o treinador, foi um duelo “acima da média” para a Série B do Campeonato Brasileiro.

“Foi um jogo de dois tempos. São duas grandes equipes, que tentaram jogar, que colocaram as ideias de jogo e conseguiram dominar, cada uma dentro do seu tempo. No primeiro houve um domínio considerável da nossa parte, algo não esperado pelo adversário. Mas ele tinha uma gama de alternativas e utilizou isso, modificando o meio-campo, conseguindo ter mais posse no segundo tempo”, iniciou Guilherme.

“O que fica doído é ter ficado duas vezes à frente do placar, mas enfrentamos, até o momento, a melhor equipe do campeonato. Foi um jogo acima da média até para a divisão. Uma pena não sair com os três pontos, mas precisamos entender que do outro lado tinha uma equipe com um poder de solução de qualidade técnica grande. Devem estar entre as quatro maiores folhas da divisão, com estrutura maravilhosa. A gente fica orgulhoso do jogo. Foi um ponto importante para a sequência do campeonato”, completou.

O empate deixou o Náutico na sexta posição, com 20 pontos. Na próxima rodada, o Timbu visita o Vila Nova, no estádio OBA, sábado (20), pela 14ª rodada da competição.

“Será mais um embate grande. Estamos tendo uma postura contra essas equipes (da parte de cima da tabela). Eles têm um poder ofensivo, com um número de alternativas grandes. Teremos tempo para treinar e estudar o adversário, criando alternativas para a suspensão de Derek, que tomou o terceiro cartão amarelo”, apontou.

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