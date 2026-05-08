A- A+

Futebol Jogo cancelado entre Independiente Medellín e Flamengo: time colombiano negocia com novo técnico Leonel Álvarez volta a ganhar força nos bastidores durante caos envolvendo protestos, fumaça e cancelamento de partida da Libertadores

O Independiente Medellín voltou a negociar com o técnico Leonel Álvarez em meio à grave crise institucional enfrentada pelo clube após a confusão que provocou o cancelamento da partida contra o Flamengo pela Copa Libertadores.

Segundo o periódico El Deportivo em publicação nesta quinta-feira, quando o retorno de Leonel parecia praticamente descartado, uma mudança interna envolvendo o dirigente Raúl Giraldo reabriu as conversas.

O treinador, campeão pelo Medellín e identificado historicamente com o clube, voltou a ser tratado como uma opção concreta para assumir a equipe na sequência da temporada.

Nos bastidores, a possível contratação é vista não apenas como uma solução esportiva, mas também como uma tentativa de reconstruir a imagem do clube diante da torcida após dias de tensão intensa em Medellín.

A crise explodiu de vez durante a partida contra o Flamengo, válida pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, no estádio Atanasio Girardot. Logo após o início do confronto, jogadores deixaram o gramado por ordem do árbitro venezuelano Jesús Valenzuela devido à fumaça provocada por torcedores do time colombiano, que protestavam contra a diretoria.

Pouco depois, o estádio começou a ser evacuado pelas autoridades locais, enquanto torcedores lançavam objetos com pólvora e incendiavam cadeiras nas arquibancadas. A Conmebol confirmou posteriormente o cancelamento da partida.

Os protestos aconteceram dias após declarações e gestos polêmicos do proprietário do clube, Raúl Giraldo, direcionados à torcida depois da eliminação da equipe no campeonato local. A pressão aumentou tanto que o dirigente deixou o cargo de representante institucional do Medellín na última segunda-feira.

Dentro do clube, a possível chegada de Leonel Álvarez é vista como uma resposta forte ao momento turbulento. Além do histórico vencedor, o treinador mantém identificação direta com os torcedores e poderia ajudar a reduzir a tensão nos bastidores.

A situação preocupa também pelo possível impacto esportivo e disciplinar. Casos de violência e interrupções em jogos da Libertadores frequentemente resultam em multas, perda de mando de campo e outras punições impostas pela Conmebol.

Durante a paralisação, jogadores do Flamengo chegaram a publicar fotos no vestiário para tranquilizar torcedores. Em uma postagem nas redes sociais, o clube carioca escreveu: “Nossos monstros estão bem”, ao divulgar imagens de atletas como Jorginho e Everton Cebolinha.

Enquanto isso no vestiário do Mengão… Nossos monstros estão bem #DIMxFLA pic.twitter.com/Nvxix97D0H — Flamengo (@Flamengo) May 8, 2026

Veja também