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Copa do Mundo Jogo com a Bélgica na Copa foi a partida de futebol mais assistida na TV dos EUA na história A informação é da Fox, emissora que transmite o evento em território norte-americano

O jogo dos EUA contra a Bélgica nas oitavas de final da Copa do Mundo estabeleceu outro recorde como a transmissão de futebol mais assistida na história dos EUA. A informação é da Fox, emissora que transmite o evento em território norte-americano, fornecida depois que os índices preliminares de audiência foram divulgados nesta terça-feira.

A Fox disse que 30 milhões de pessoas assistiram ao jogo, uma vitória da Bélgica por 4 a 1 na segunda-feira em Seattle. O resultado levou os belgas para as quartas de final e eliminou o último dos três coanfitriões do torneio.

Ainda segundo a Fox, a audiência atingiu o pico de mais de 36,8 milhões de pessoas entre 21h15 e 21h30 no horário do leste. Isso superou a marca anterior, obtida com o jogo entre EUA e Bósnia-Herzegovina na semana passada, que a Fox disse ter sido assistido por 26,4 milhões.

A Fox também relatou que o jogo entre Portugal e Croácia, na segunda fase, estabeleceu o recorde de audiência em transmissões que não envolviam os Estados Unidos, excluídas finais de Copa. A partida contou com 11,1 milhões de espectadores e um pico de mais de 16 milhões.

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