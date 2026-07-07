Ter, 07 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça07/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Copa do Mundo

Jogo com a Bélgica na Copa foi a partida de futebol mais assistida na TV dos EUA na história

A informação é da Fox, emissora que transmite o evento em território norte-americano

Reportar Erro
Torcida belga se reúne para assistir partida na CalifórniaTorcida belga se reúne para assistir partida na Califórnia - Foto por PATRICK T. FALLON / AFP

O jogo dos EUA contra a Bélgica nas oitavas de final da Copa do Mundo estabeleceu outro recorde como a transmissão de futebol mais assistida na história dos EUA. A informação é da Fox, emissora que transmite o evento em território norte-americano, fornecida depois que os índices preliminares de audiência foram divulgados nesta terça-feira.

Leia também

• Lesionado, Onana vai desfalcar a Bélgica no restante da Copa do Mundo

• Noruega tem surto de gripe após eliminar o Brasil e antes de enfrentar a Inglaterra na Copa

• Messi é enaltecido por jogadores após classificação heroica da Argentina na Copa: 'Nosso guia'

A Fox disse que 30 milhões de pessoas assistiram ao jogo, uma vitória da Bélgica por 4 a 1 na segunda-feira em Seattle. O resultado levou os belgas para as quartas de final e eliminou o último dos três coanfitriões do torneio.

Ainda segundo a Fox, a audiência atingiu o pico de mais de 36,8 milhões de pessoas entre 21h15 e 21h30 no horário do leste. Isso superou a marca anterior, obtida com o jogo entre EUA e Bósnia-Herzegovina na semana passada, que a Fox disse ter sido assistido por 26,4 milhões.

A Fox também relatou que o jogo entre Portugal e Croácia, na segunda fase, estabeleceu o recorde de audiência em transmissões que não envolviam os Estados Unidos, excluídas finais de Copa. A partida contou com 11,1 milhões de espectadores e um pico de mais de 16 milhões.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter