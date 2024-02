A- A+

Futebol Jogo com o Bahia marcará reencontro do Sport com Luciano Juba Atleta revelado pelo Leão passou a defender o Tricolor em setembro de 2023

Neste domingo (4), às 16h, na Fonte Nova, Bahia e Sport fazem o clássico regional da primeira rodada da Copa do Nordeste, e a partida será especial para um jogador: Luciano Juba. Revelado pelo clube pernambucano, o jogador trocou o Rubro-negro pelo Tricolor em setembro do ano passado.

Aliás, enquanto defendia o Leão, Juba foi um dos principais nomes do último confronto entre os rivais nordestinos na última temporada. Na goleada de 6x0 aplicada pelo Sport sobre o Bahia em fevereiro de 2023, o atacante foi o autor dos dois primeiros gols naquela ocasião.

Diante da boa atuação, Juba foi procurado pelo Bahia e assinou um pré-contrato com os baianos ainda em março. Em julho, o Tricolor tentou antecipar a ida do jogador para Salvador. À época, o Esquadrão ia dar um compensação financeira ao Sport no valor de R$ 4 milhões. O clube pernambucano, porém, bateu o pé e só liberou o camisa 46 ao fim do contrato, em agosto.

Assim, após a negativa do Leão, Juba deixou o Sport e foi oficializado pelo Bahia no dia 1º de setembro, depois de ajudar o Rubro-negro com 20 gols e 18 assistências, em 53 jogos, em 2023.

Se pelo Sport, o jogador de 24 anos acumulou bons números, pelo Tricolor de Aço, Juba ainda tem sido discreto. Ele assumiu a titularidade do time depois da chegada de Rogério Ceni, e até o momento marcou um gol e deu duas assistências.

