Jogo contra o Porto é 'vital' para o Barcelona, diz Xavi

O jogo contra o Porto na próxima terça-feira (28), pela Liga dos Campeões, será "vital" para o Barcelona, que busca a primeira posição do Grupo H da competição, afirmou o técnico do time catalão, Xavi Hernández, nesta segunda-feira (27). A bola rola a partir das 17h (horário de Brasília).

Após a derrota para o Shakhtar Donetsk (1 a 0) na quarta rodada, quando teve a primeira oportunidade para selar a classificação para as oitavas de final, o Barça precisa reagir para não correr o risco de ser eliminado na fase de grupos da Champions pelo terceiro ano consecutivo.

"É um jogo importantíssimo, vital. Temos as chances intactas de terminar em primeiro no grupo, depois de dois anos sem conseguir classificar para as oitavas", declarou Xavi em entrevista coletiva.

O duelo contra o Porto, com ambas as equipes empatadas com 9 pontos, chega em um momento de dúvidas no Barcelona, que está quatro pontos atrás do líder Real Madrid no Campeonato Espanhol, após um preocupante empate com o Rayo Vallecano (1 a 1).

Os catalães encaram o jogo "como uma final", segundo o lateral João Cancelo, para deixar para trás os fantasmas das recentes eliminações nas copas europeias.

Para isso, será preciso "autocrítica, porque não estamos no nível que estávamos há um mês e meio ou dois meses", avaliou Xavi.

"Temos que recuperar esse nível, temos que recuperar nossa pressão alta, nosso jogo posicional e nossa mentalidade vencedora", acrescentou o técnico 'blaugrana'.

"Devemos estar mais concentrados. Demos muitas coisas de presente [aos adversários] nesta temporada. No ano passado, isso não acontecia e por isso conseguíamos mais resultados", continuou.

Sem poder contar com o meia Gavi até o final da temporada, o Barcelona também pode não ter o goleiro Marc-André Ter Stegen, que sofreu uma lesão nas costas defendendo a seleção alemã.

"Amanhã [terça], Marc vai fazer um teste para ver como está a dor. Ele praticamente não treinou com o grupo, mas está sempre para somar. É um dos capitães e amanhã quer testar para ver se está 100%", disse Xavi.

