Copa do Nordeste Jogo da Copa do Nordeste tem marcação de pênalti incomum nos acréscimos; confira o lance Lambança aconteceu na partida entre ABC e Maranhão neste domingo (4)

Começou neste sábado (3) a maior competição regional do Brasil, a Copa do Nordeste. E já na primeira rodada, a partida entre ABC e Maranhão, neste domingo (4), protagonizou uma marcação de pênalti incomum no final do jogo.

O lance aconteceu aos 48 minutos do segundo tempo. O Maranhão vencia o ABC fora de casa por 2 a 1, até que, em pressão do time potiguar, a bola sobrou para o goleiro da equipe visitante, que a segurou firme no chão.

Porém, em ato de comemoração, Yann, jogador do Maranhão que tinha entrado minutos antes, bateu na bola com as mãos, como forma de cumprimento ao goleiro pela defesa. O árbitro Bruno Prado então assinalou o pênalti logo em seguida. Confira o lance.

Nada supera o futebol brasileiro.



- MAC ganhando o jogo por 2x1 do ABC até os 48Min do 2° tempo.



- Goleiro deve a bola.



- Companheiro de time vai lá e dá dois tapas na bola dentro da pequena área.



- Árbitro marca pênalti.



- ABC empata a partidapic.twitter.com/EywwWZwaG7 — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) February 5, 2024

Na cobrança de pênalti, o ex-Sport, Javier Parraguez, foi para cobrança. O goleiro do Maranhão defendeu a batida, mas no rebote, o chileno não desperdiçou e empatou a partida.

Outros jogos

Mais três jogos aconteceram neste domingo (5). Bahia e Sport protagonizaram o clássico da rodada, onde o Tricolor de Aço acabou levando a melhor e derrotou o Rubro-negro por 2 a 1.

Jogando fora de casa, o Vitória não passou de um empate em 0 a 0 contra o Altos-PI, algoz do Santa Cruz no Pré-Nordestão.

Já o Ceará, atual campeão da competição, conseguiu superar a Juazeirense fora de casa, e venceu os baianos por 1 a 0.

