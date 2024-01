Jogo da FIFA: como funciona, como apostar e dicas

A- A+

A Federação Internacional de Futebol, mais conhecida pela sigla “FIFA”, é a principal organização do esporte no mundo. Ela conta com mais de 200 outras organizações associadas, as quais regem o futebol ao redor do mundo, de níveis amplos (como aquelas continentais) até os mais direcionados.

Embora seja uma autoridade no futebol em todo o planeta, é interessante destacar que a FIFA divide responsabilidades pelas regras do esporte com comitês e confederações. No caso do Brasil, que é uma nação da América do Sul, nós temos a CONMEBOL (Confederação Sul-Americana de Futebol).

Uma parte importante da FIFA, que será o tema desse texto, são as competições que ela organiza. Vamos explicar quais são esses eventos, como os interessados podem apostar neles pela internet e quais as principais dicas para maximizar as chances de ganhar ao fazer previsões em jogos na internet.

Como apostar em jogos da FIFA pela internet?

Antes de explorar as competições organizadas pela FIFA, vale mencionarmos como os interessados nas apostas esportivas podem achar os jogos relacionados a essas partidas. Uma das principais recomendações é a plataforma Strafe, a qual, entre outras coisas, ranqueia as casas de apostas.

Mais do que isto, há uma listagem de campeonatos da FIFA, assim como informações relacionadas a cada um deles, como no caso da Bet365. Tudo isso sem mencionar o item mais importante: dados específicos sobre as casas de apostas, os quais ajudam os jogadores a selecionarem a sua favorita.

Pode-se checar informações sobre métodos de pagamento, bônus para novos usuários, existência de apps para smartphones, quantidade de jogos disponibilizados e muitos outros dados. Além disso, existe uma nota (em uma escala de 0 a 5 estrelas) associada com cada um dos sites na plataforma.

Quais são as competições da FIFA?

A FIFA organiza cerca de 20 competições, divididas de acordo com as categorias: futebol feminino, futebol masculino, futsal, futebol de areia e futebol eletrônico. Dentre todas, a mais conhecida é a Copa do Mundo FIFA, realizada de 4 em 4 anos e considerada o maior evento esportivo do mundo.

Outras competições de destaque da FIFA incluem a Copa do Mundo de Clubes, a Copa do Mundo de Futebol Feminino, a Copa do Mundo de Futsal e a Copa do Mundo de Futebol Eletrônico. Essa última, em especial, tem a distinção de ser uma competição de eSports, categoria focada em jogos digitais.

Cada uma das competições da FIFA tem uma regularidade distinta, o que significa que nem sempre existirão partidas. Isso também significa que as apostas esportivas online dependem se uma edição está sendo realizada no momento, o que pede uma pesquisa e atenção dos jogadores interessados.

Dicas para vencer nas apostas

Em primeiro lugar, precisamos dizer que as apostas esportivas não são uma atividade que conta exclusivamente com a sorte, mas esse é um elemento importante. Ou seja: tanto quanto as dicas mencionadas logo adiante, é necessário que o apostador conte com uma boa dose de sorte.

Dito isso, uma das principais dicas para vencer nas apostas é fazer pesquisas aprofundadas sobre times e jogadores e evitar qualquer tipo de Fake News. Analisando performances passadas, fica mais fácil tentar prever como será a entrega no presente. Isso pede também que abandone as suas preferências e analise os fatos racionalmente.

É necessário também que os apostadores estejam por dentro de termos como odds e mercados, já que essas palavras representam chances de que determinados resultados aconteçam em uma categoria. Em todos os casos, é preciso estar munido de conhecimento para fazer as melhores apostas.

Apostar em jogos da FIFA requer estar por dentro de quais as principais competições coordenadas pela organização, bem como conhecer os melhores sites de apostas. Com base nas informações acima, a atividade fica muito mais fácil, tanto para os apostadores experientes quanto para os amadores.

