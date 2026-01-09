A- A+

BASQUETE Jogo da NBA é suspenso em Chicago por condensação na quadra; entenda Alta umidade e jogo de hóquei na véspera inviabilizaram a partida

Uma situação raríssima na NBA marcou a rodada desta quinta-feira. O confronto entre Chicago Bulls e Miami Heat, programado para o United Center, teve de ser suspenso antes mesmo do início por conta da condensação excessiva na quadra, que tornava impossível a prática do basquete com segurança.

O ginásio de Chicago, o maior da liga, sofreu uma combinação de fatores pouco comum, mas já conhecida da NBA. Na noite anterior, o local havia recebido uma partida de hóquei no gelo do Chicago Blackhawks. Nesta quarta-feira, a cidade enfrentou um dia atípico do ponto de vista climático: temperaturas próximas dos 10 °C, muito acima da média para esta época do ano, além de chuva constante e umidade extremamente alta.

Condições praticamente idênticas já haviam provocado suspensões semelhantes na temporada 2016/17, em jogos disputados em Minnesota e Filadélfia — também após partidas de hóquei e em dias de forte umidade.





Apesar de os times terem realizado o aquecimento pré-jogo, a situação se mostrou inviável. Por mais de uma hora e meia, funcionários tentaram secar a quadra com toalhas e ajustando o sistema de ar-condicionado do ginásio, sem sucesso. A decisão pela suspensão foi tomada em conjunto por árbitros e comissões técnicas.

— Quando entramos em quadra, ficou claro quase imediatamente que não dava para jogar — afirmou o técnico do Heat, Erik Spoelstra.

Ainda não há data definida para a remarcação do jogo. A suspensão obriga o Miami Heat a retornar a Chicago, algo que não estava previsto no restante da temporada regular.

