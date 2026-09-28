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FUTEBOL AMERICANO Jogo da NFL no Maracanã registra maior público esportivo do Brasil no ano Foram 72.792 presentes na partida entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys, no Rio

A vitória dos Baltimore Ravens por 34 a 31 sobre o Dallas Cowboys, neste domingo, contou com a presença de 72.792 pessoas no Maracanã. O jogo, que marcou o primeiro da NFL (a liga de futebol americano) no Rio, quebrou o recorde de público em eventos esportivos no Brasil em 2026.

A marca pertencia ao jogo de volta entre Flamengo e Cruzeiro, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, também no Maracanã. O duelo entre as equipes carioca e mineira registrou 72.481 torcedores. Ou seja: a NFL levou 311 pessoas a mais.

Este foi também o maior público da NFL desde que ela passou a realizar jogos no Brasil, há três anos. Este era um recorde esperado, já que as duas edições anteriores foram realizadas na NeoQuímica Arena, em São Paulo, que possui capacidade menor do que o Maracanã.





No ano passado, 47.627 expectadores viram o Los Angeles Charges derrotar o Kansas City Chiefs. Já em 2024, 47.236 assistiram à vitória do Philadelphia Eagles sobre o Green Bay Packers.

O Maracanã ainda receberá ao menos mais dois jogos da NFL. Isso porque o acordo assinado entre a prefeitura do Rio e a liga dos Estados Unidos prevê a realização de três partidas em cinco anos.

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