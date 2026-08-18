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BRASIL Jogo da NFL no Rio terá Ricky Martin e Pedro Sampaio como atrações do show do intervalo Dupla se apresenta no jogo entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys, em 27 de setembro; será a primeira partida da liga no Rio de Janeiro

Ricky Martin e Pedro Sampaio serão as atrações do show do intervalo do NFL Rio Game 2026, que colocará Baltimore Ravens e Dallas Cowboys frente a frente no Maracanã, no dia 27 de setembro. A partida começa às 17h25 (de Brasília) e será o primeiro jogo da temporada regular da NFL realizado no Rio de Janeiro.

Carioca, Pedro Sampaio fará sua estreia no Maracanã e também como atração de um evento da NFL. O DJ dividirá o palco com Ricky Martin, astro porto-riquenho que é um dos principais nomes da música latina.

— Cresci no Rio de Janeiro, olhando para o Maracanã como palco de grandes momentos. Nunca imaginei que a minha estreia naquele gramado seria ao lado do Ricky Martin, que sempre foi uma grande inspiração para mim. É difícil colocar em palavras. O Maracanã faz parte da trajetória do esporte e da música, e poder fazer parte desse capítulo, justamente no primeiro jogo da NFL na minha cidade, é algo que vou levar para a vida toda — afirmou Pedro.

A relação entre os dois artistas ganhou um episódio recente. Em março, Pedro Sampaio dublou a música "María", de Ricky Martin, e recriou a apresentação de Bad Bunny no show do intervalo do Super Bowl LX durante a "Batalha do Lip Sync", do "Domingão com Huck" — apresentação esta em que Ricky Martin também cantou.





— Fazer parte de outro evento histórico da NFL, ao lado de Pedro Sampaio, é muito emocionante, especialmente porque me traz de volta a um dos meus lugares favoritos no mundo, o Rio de Janeiro. Não há nada como a energia dos brasileiros, e mal posso esperar para reencontrar nossos fãs e me apresentar ao vivo no Maracanã. Preparem-se para se mexer! Nos vemos em setembro — disse Ricky Martin.

Tradição da NFL

O show do intervalo é uma tradição consolidada do Super Bowl e integra o espetáculo produzido pela NFL em partidas consideradas especiais. Será o segundo ano consecutivo em que um artista estrangeiro participa da apresentação musical de um jogo da liga no Brasil. Em 2025, a colombiana Karol G comandou o espetáculo na partida entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, em São Paulo. Na estreia da NFL no país, em 2024, Anitta foi a atração do intervalo no confronto entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers.

— Estamos muito felizes em receber Ricky Martin e Pedro Sampaio para o show do intervalo, no que será o primeiro jogo da temporada regular da NFL no Rio de Janeiro. Ricky é um fenômeno global há muitos anos, e Pedro alcançou novos patamares tanto no Brasil quanto no mundo. Será uma celebração inesquecível com os fãs brasileiros no Maracanã — afirmou Luis Martinez, general manager da NFL no Brasil.

A liga também tem ampliado a presença de atrações musicais em seus jogos internacionais. Neste ano, a primeira partida da NFL na Austrália, que abre o calendário internacional, terá apresentação dos Jonas Brothers.

O jogo entre Ravens e Cowboys será o primeiro de ao menos três confrontos da NFL que o Rio de Janeiro receberá nos próximos cinco anos, conforme acordo firmado com a organização. As duas primeiras partidas da liga no Brasil foram realizadas em São Paulo, no estádio do Corinthians.

Em 2024, os Eagles venceram os Packers por 34 a 29. No ano seguinte, os Chargers derrotaram os Chiefs por 27 a 21. Nos dois jogos, realizados em São Paulo, Luisa Sonza e Ana Castela, respectivamente, apresentaram suas versões do Hino Nacional.

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