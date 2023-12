Jogo da Premier League é apitado por uma mulher pela primeira vez na história

A britânica Rebecca Welch se tornou neste sábado (23) a primeira mulher a apitar um jogo da primeira divisão do campeonato masculino de futebol da Inglaterra, no duelo entre Fulham e Burnley, pela 18ª rodada da Premier League.

A árbitra, de 40 anos, deu o apito inicial no estádio Craven Cottage, em Londres, onde já tinha atuado como assistente em novembro, na derrota do Fulham para o Manchester United por 1x0.

Welch segue os passos da francesa Stéphanie Frappart, agora árbitra da Ligue 1 depois de superar várias barreiras no futebol masculino.

Em 2021, a britânica se tornou a primeira mulher a apitar um jogo profissional na Inglaterra, no encontro entre Port Vale e Harrogate, pela League Two (quarta divisão).

Desde então, atuou em jogos da Championship (2ª divisão) e na Copa da Inglaterra.

Árbitra desde 2010, Rebecca Welch acumulou a função com seu trabalho no National Health Service (NHS) até 2019, quando passou a se dedicar totalmente à arbitragem.

Ela é figura conhecida na Women's Super League, campeonato inglês feminino, e também apitou jogos da Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia em 2023.