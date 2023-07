A- A+

FUTEBOL Jogo da Série D registra público zero em Rondônia Partida do grupo A5 teve 200 ingressos disponibilizados, mas nenhum utilizado

A última rodada da fase de grupos da Série D foi palco de um momento raro e de certa forma melancólico no futebol brasileiro: uma partida sem a presença de torcedores, com público zero, oficialmente. O ocorrido foi na goleada por 8 a 0 do Anápolis-GO sobre o Real Ariquemes-RO, pelo grupo A5 da competição.

A informação foi divulgada pelo site especializado em estatísticas Sr Goool e confirmada pelo Globo. Já eliminado da competição, o Real Ariquemes, time da casa, colocou 200 ingressos à disposição para a partida, entre pagos e cortesias, mas registrou no boletim financeiro da partida que nenhum deles havia sido utilizado.

Além da goleada, o jogo terminou ainda com um prejuízo de mais de R$ 13.253,90 aos donos da casa, entre custos operacionais e taxas.





Alison (2), Taison, Douglas, Wandinho, Vicente, Felipe (contra) e Vitor Hugo marcaram na goleada em pleno Valerião, em Ariquemes. O Anápolis seguiu para a segunda fase, na qual enfrentará o Democrata-MG.

Segundo o Sr Goool, trata-se do segundo jogo de público zero em 2023. Antes, já havia acontecido em Pacajus e Guarani de Juazeiro, pelo quadrangular de rebaixamento do Campeonato Cearense, vencido pelo Pacajus por 7 a 0.

