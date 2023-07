A- A+

Futebol Jogo da vida em 2023 e do futuro em 2024: Santa Cruz visita o Iguatu, pela Série D Para avançar ao mata-mata da competição, Tricolor tem de vencer no Morenão e torcer pelo tropeço de concorrentes do Grupo 3

Matematicamente falando, é possível. Pela força da camisa, ainda que maculada pelo apequenamento no presente, também. Pela imprevisibilidade do futebol, idem. O Santa Cruz pode chegar ao mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. Não depende somente dele, é verdade, mas é preciso que os tricolores façam a tarefa primordial para, depois, torcer que o destino, cruel em diversos momentos, sorria para os pernambucanos. A Cobra Coral encara o Iguatu, no Morenão, neste domingo (19), pela última rodada da primeira fase do Grupo 3. Vale a sobrevida na competição. Vale a manutenção do sonho do acesso. Vale a possibilidade de um calendário maior em 2024. Vale muito.



Vamos aos cálculos. Para não ser eliminado de forma precoce na Série D, o Santa precisa vencer e torcer por um tropeço de um dos dois clubes que estão logo acima na tabela, casos de Pacajus-CE e Potiguar-RN, terceiro e quarto colocados, respectivamente. Ambos têm 22 pontos e saldos de seis e cinco, nessa ordem, enquanto o Tricolor, em quinto, tem 20 e saldo de quatro. Os cearenses visitam o Campinense, no Amigão, enquanto os potiguares recebem o Nacional, no Frasqueirão.



Punição no STJD



O Santa Cruz foi punido de forma preventiva no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e terá 30 dias sem presença da torcida por conta de uma confusão nas arquibancadas nos jogos contra o Campinense (no Amigão) e Potiguar de Mossoró (Arruda).



Formação do time



Os zagueiros Italo Melo e Yan, além dos atacantes Miullen e Pipico, estão lesionados. O meia Anderson Paulista, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além disso, os meias Emerson Souza e Nadson, além do zagueiro Mateus Müller, por opção técnica, não viajaram.



Nesse cenário, o técnico Evaristo vai fazer uma série de modificações no time. Dudu Ferraz foi escalado na zaga, ao lado de Guedes. No meio, Wagninho fechou o setor com Fabrício e Chiquinho. Na frente, o Tricolor pode entrar sem centroavante, com um trio formado por Iago Silva, Matheus Alessandro e Maranhão. Emerson Galego pode começar no banco de reservas.





Prejuízos se não subir



Caso o Santa Cruz não consiga o acesso à Série C, o clube poderá ficar sem divisão em 2024. Isso porque o Tricolor não obteve a vaga na quarta divisão via Campeonato Pernambucano 2023 e, não conseguindo subir, teria que torcer para que o outro representante do estado no torneio, o Retrô, obtenha a classificação, abrindo assim uma vaga para a Cobra Coral.



Ficha técnica



Iguatu

Geferson; Talisson Calcinha, Regineldo, Júlio Nascimento e Lalim;Guidio, Gleidson, Dedeco e Pedrinho; Otacílio Marcos e Daniel.Técnico: Washington Luiz



Santa Cruz

Michael; Rhuan Rodrigues, Guedes, Dudu Ferraz e Marcus Vinícius; Wagninho, Fabrício e Chiquinho; Iago Silva, Matheus Alessandro e Maranhão.



Local: Morenão (Iguatu/CE)

Horário: 18h

Árbitro: Grazianni Maciel Rocha (RJ). Assistentes: Wesley Rodrigues Miguel e Tiago Castro E Silva (ambos do CE)

Transmissão: F.Sports TV

