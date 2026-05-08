Jogo de estreia de João Fonseca no Roma Open contra adversário sérvio ganha data e horário
João Fonseca retorna ao saibro neste sábado, 9, para enfrentar o sérvio Hamad Medjedovic, número 67 do mundo, na estreia do Masters 1000 de Roma
Após ser derrotado precocemente, pelo espanhol Rafael Jodár, na 3ª rodada do Madrid Open, João Fonseca retorna ao saibro neste sábado, 9, para enfrentar o sérvio Hamad Medjedovic, número 67 do mundo, na estreia do Masters 1000 de Roma.
A partida do cabeça de chave do torneio e atual número 29 do ranking da ATP será a quarta do dia, na Supertennis Arena, com previsão de início por volta das 11h30 (de Brasília).
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Essa será a primeira partida entre João Fonseca e Medjedovic no circuito profissional. O sérvio conseguiu a classificação após vitória sobre o francês Valentin Royer por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. O braisleiro vai atrás de uma vitória inédita na competição em sua segunda participação.
Na edição do ano passado, João Fonseca foi superado no primeiro jogo pelo húngaro Fabian Maroszan. O Masters 1000 de Roma acontece entre os dias 6 e 17 de maio e é um dos principais preparatórios para Roland Garros, com costume de reunir os principais nomes do circuito.
Após esse torneio, o brasileiro deve disputar o ATP 500 de Hamburgo, que acontece entre 16 e 23 de maio na Alemanha. Competição que serve como ajuste final antes do Grand Slam francês.