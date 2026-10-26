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Futebol Jogo entre Santa Cruz e Atlético-MG na Copa do Brasil sub-20 será no Lacerdão, com entrada franca Partida de volta na quarta-feira (04), na MRV Arena, em Belo Horizonte

O duelo entre Santa Cruz e Atlético-MG, válido pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil sub-20, será disputado no Lacerdão, em Caruaru, na próxima sexta-feira (30). A decisão priorizou a oportunidade de ter torcida presente no estádio.

À reportagem da Folha de Pernambuco, o diretor de base Fernando Nunes revelou que aguardava a definição da data do jogo para definir o local do duelo. O Santa tinha à disposição a Arena de Pernambuco na quarta (28) e quinta-feira (29), mas, com a definição para a sexta-feira, precisou procurar outra praça.

Vale ressaltar que os principais estádios próximos da Região Metropolitana do Recife (RMR), como o José Dionísio em Goiana, ou o Grito da República em Olinda, não possuem laudo técnico para receber público, e a partida seria de portões fechados.

Dessa maneira, a prioridade passou por realizar a partida em um estádio que pudesse contar com a presença da torcida tricolor. Quarta cidade mais populosa de Pernambuco, Caruaru também foi escolhida pela força da torcida coral na cidade. Um exemplo é o jogo da Série D de 2025 contra o Central, que chegou a receber mais de 5 mil torcedores em um dos setores do estádio.

O duelo de ida entre Santa Cruz e Atlético-MG também contará com transmissão da Sportv.

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