Jogo do Brasil na Copa é feriado? Veja o que diz a legislação

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A caminhada do Brasil na Copa do Mundo 2026 inicia no próximo dia 13 de junho contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em East Rutherfod, Nova Jersey, nos Estados Unidos, às 19h (horário de Brasília). Com a proximidade da estreia brasileira, surge uma grande dúvida: dia de jogo do Brasil no Mundial é feriado?



A resposta é não. Apesar da tradição da torcida brasileira de se mobilizar para acompanhar a seleção em jogos da Copa, não há lei específica que torne data de jogo em feriado. Por isso, o expediente segue normalmente.

Segundo o Ministério do Trabalho, cada empresa é livre para adotar regras específicas quanto à jornada e horário da partida. Dessa forma, há exemplos de empregadores que liberam os colaboradores durante as partidas, reduzem a carga horária ou até mesmo permitem que as equipes acompanhem os jogos no ambiente de trabalho.



Depois da estreia contra o Marrocos, o Brasil enfrenta o Haiti no dia 19 de junho, às 21h30 (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Pensilvânia. A última partida do Brasil na fase de grupos é contra a Escócia, no dia 24 de junho, às 19h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, Flórida.

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