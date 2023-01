A- A+

Deu ruim Jogo do Campeonato Paulista é paralisado para bandeirinha ir ao banheiro; veja o vídeo O assistente Alex Ang Ribeiro precisou se retirar aos 36 minutos do primeiro tempo

Uma situação inusitada aconteceu na partida entre Botafogo-SP x Mirassol, no último domingo (22), pelo Campeonato Paulita. Aos 36 minutos do primeiro tempo, o auxiliar Alex Ang Ribeiro fez o jogo disputado no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, ser paralisado por cinco minutos para ir ao banheiro. Veja o vídeo:

Deu ruim, bandeirinha?



Aos 36 minutos do primeiro tempo, o jogo entre Botafogo-SP e Mirassol foi paralisado. O motivo? O assistente Alex Ang Ribeiro precisou ir às pressas ao banheiro do estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.#bandeirinha #mirassol #botafogosp pic.twitter.com/WvFH3kcA1b — LANCE! (@lancenet) January 23, 2023

O bandeirinha, de 39 anos e do quadro Fifa, sinalizou o quarto árbitro com um sinal perto da coxa. Após a volta de Alex, a partida foi imediatamente retomada.

No momento da paralisação, o Botafogo-SP vencia a partida por 1 a 0. Ainda no primeiro tempo, o Mirassol empatou e o placar se manteve até o final do jogo.

