TÊNIS Jogo entre Djokovic e Hurkacz em Wimbledon vai terminar nesta segunda-feira (10) O sérvio vencia por 2 sets a 0 no momento da paralisação

O duelo das oitavas de final do torneio de Wimbledon entre Novak Djokovic, número 2 do mundo, e o polonês Hubert Hurkacz (18º) foi suspenso devido ao horário tardio quando o sérvio havia acabado de vencer o segundo set e estava a apenas um do triunfo.

Djokovic vencia por 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (8/6) e 7-6 (8/6) em uma partida acirrada. Nesse momento, por volta das 22h35 locais (18h35 no horário de Brasília) deste domingo (9), foi decidida a interrupção porque o horário limite para continuar a jogar em Wimbledon está fixado às 23h00 locais (19h00 de Brasília).

Djokovic luta nesta edição de Wimbledon por seu oitavo título, com o qual igualaria o recorde do torneio que atualmente pertence ao ex-tenista suíço Roger Federer. Se ele erguer o troféu, conquistará o 24º título de Grand Slam de sua carreira e igualaria assim o recorde de todos os tempos da australiana Margaret Court.

