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Copa do Mundo Jogo entre França e Iraque é suspenso devido a alerta de tempestade severa na Filadélfia (Fifa) O anúncio oficial da suspensão foi feito minutos depois de ambas as equipes retornarem ao vestiário ao final do primeiro tempo

O jogo entre França e Iraque pelo Grupo I da Copa do Mundo, que começou nesta segunda-feira (22) na Filadélfia, foi temporariamente suspenso devido a um alerta de tempestade severa, informaram fontes da organização a repórteres.

O anúncio oficial da suspensão foi feito minutos depois de ambas as equipes retornarem ao vestiário ao final do primeiro tempo, que terminou com a vitória parcial da seleção francesa por 1 a 0 e no qual a chuva começou a cair aos 36 minutos.

Mas os torcedores que lotavam o Lincoln Financial Field, com capacidade para mais de 65.000 espectadores, foram previamente orientados a deixar as arquibancadas e buscar abrigo dentro do estádio em uma mensagem transmitida pelos alto-falantes e pelo telão.

No entanto, muitos deles permaneceram nas arquibancadas, alguns protegidos sob o teto e outros simplesmente permanecendo em seus lugares usando capas de chuva.

De acordo com as normas vigentes nos Estados Unidos, qualquer evento ao ar livre pode ser adiado em pelo menos 30 minutos se forem detectados raios a uma distância de 13 quilômetros.

Nesse caso, o tempo de espera começaria a ser contado a partir do momento em que os jogadores entrassem nos vestiários, de acordo com uma fonte da Fifa.

A previsão do tempo indicava tempestade para o início da partida, que começou às 18h (horário de Brasília).

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