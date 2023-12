A- A+

Futebol Jogo entre Granada e Athletic Bilbao é suspenso por morte de torcedor A organizadora do Campeonato Espanhol e os dois clubes "entraram em acordo para suspender a partida", afirmou o Athletic, que expressou condolências aos familiares do torcedor que faleceu

O jogo entre Granada e Athletic Bilbao, válido pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol, foi suspenso aos 18 minutos do primeiro tempo, quando o time basco vencia por 1 a 0, após a morte de um torcedor nas arquibancadas.

"Está suspenso o jogo entre Granada e Athletic Bilbao devido ao triste falecimento de um torcedor no Estádio Nuevo los Cármenes", informou a LaLiga em um comunicado em suas redes sociais.

A organizadora do Campeonato Espanhol e os dois clubes "entraram em acordo para suspender a partida", afirmou o Athletic, que expressou condolências aos familiares do torcedor que faleceu.

O mesmo fizeram LaLiga e Granada, que mostrou seus "mais sinceros pêsames aos amigos e familiares, assim como à toda a família granadinista" pelo "falecimento de um torcedor do nosso clube".

O jogo ficou paralisado durante mais de uma hora enquanto o torcedor, um homem de 70 anos que sofreu uma parada cardíaca, recebia atendimento médico.

Pessoas que estavam próximas a ele na arquibancada foram as primeiras a pedir socorro, enquanto no campo o árbitro parou o jogo ao ser advertido pelo goleiro do Athletic, Unai Simón, e o banco do Granada.

Imagens de televisão mostram como os médicos das duas equipes foram ao local para tentar ajudar.

Com o jogo paralisado, o árbitro mandou os jogadores descerem aos vestiários e, pouco mais de uma hora depois, foi confirmada a morte do torcedor, o que levou à suspensão da partida.

"A data e hora para o reinício do jogo serão anunciadas em breve", informou a LaLiga em seu comunicado.

