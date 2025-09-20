A- A+

policiamento Jogo entre Santa Cruz e Maranhão terá esquema com 766 policiais militares Tricolor do Arruda entra em campo com vantagem no jogo de volta da Série D; empate garante vaga na final

A Polícia Militar de Pernambuco mobilizará 766 policiais para reforçar a segurança na partida entre Santa Cruz e Maranhão, válida pela semifinal do Campeonato Brasileiro da Série D.

O duelo será realizado neste sábado (20), às 19h30, na Arena de Pernambuco.

Segundo a corporação, 168 agentes do Batalhão de Choque (BPChoque) e da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPMoto) atuarão dentro do estádio. Já a parte externa e as principais vias de acesso estarão sob responsabilidade do 20º BPM, que contará com 598 policiais.

Disputa

O esquema também inclui reforço nas estações de metrô e nos terminais integrados de passageiros, com patrulhamento motorizado para coibir a ação de vândalos. Toda a operação será acompanhada em tempo real pelo Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE).

Em campo, o Santa Cruz entra em vantagem após vencer o jogo de ida, em São Luís, por 1 a 0. Com isso, o Tricolor do Arruda precisa apenas de um empate para garantir vaga na final da Série D. Caso o Maranhão vença por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis.

