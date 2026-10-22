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Futebol Brasileiro Jogo decisivo entre Sport e Criciúma terá transmissão ao vivo no TikTok Pré-jogo da Série B terá início às 19h45 na plataforma online

O confronto entre Sport e Criciúma, válido pela 35ª rodada da Série B, nesta sexta-feira (23), colocará em prática uma novidade em duas divisões do Campeonato Brasileiro. Em uma parceria da SportyNet com o TikTok, alguns jogos da Segunda e Terceira Divisão também serão transmitidos pela plataforma.

A estreia acontece às 19h45, com um pré-jogo do duelo entre Sport e Criciúma, partida decisiva que começa às 21h, no Recife. O evento também contará com um pós-jogo, que deve durar cerca de uma hora após o término da partida.

Detentora dos direitos de transmissão, a SportyNet já conta com transmissões no YouTube, TV por assinatura, TV à la carte e Fast Channel. A escolha de incorporar o TikTok considera a relevância do futebol entre seus usuários da plataforma online e a oportunidade de alcançar públicos com diferentes hábitos de consumo.

"Hoje, tão importante quanto ter um bom portfólio de direitos esportivos é saber como distribuir esse conteúdo e fazê-lo chegar a diferentes audiências. O TikTok tem uma presença muito relevante no universo do futebol e representa uma oportunidade interessante para a SportyNet explorar novos caminhos de distribuição. Acreditamos que parcerias como essa são fundamentais para desenvolver um negócio de mídia cada vez mais conectado às transformações do mercado e ao comportamento do público", afirmou Julia Rossi, Diretora de Estratégia e Novos Negócios da SportyNet.

Transmissões dos Campeonatos Brasileiros Série B e Série C estarão disponíveis a partir desta sexta-feira (23), no TikTok - Foto: Joe Raedle / Getty Images North America / Getty Images Via Afp

Calendário

A segunda transmissão no TikTok acontecerá no sábado (24), em plena final da Série C do Campeonato Brasileiro, entre Ferroviária e Maringá, partida que acontece em Araraquara, às 17h. No jogo de ida da finalíssima, as equipes empataram em 1x1 e quem vencer no jogo de volta fica com a taça.

A programação na plataforma retorna na terça-feira (27), com a partida entre Ceará e Goiás, pela Série B. A programação começa às 18h45.

A expectativa da empresa é de é dar continuidade à programação e ampliar gradualmente a oferta de partidas na plataforma nos próximos meses, incorporando o novo canal à distribuição de conteúdo esportivo da emissora.

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