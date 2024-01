Jogo entre Sport e Flamengo de Arcoverde tem horário e local alterados novamente pela FPF; confira

A- A+

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) alterou o horário e local da partida entre Flamengo de Arcoverde e Sport novamente. No momento, o jogo, válido pela sexta rodada do Campeonato Pernambucano, está marcado para o dia 1° de fevereiro, às 21h, no Estádio Luíz José de Lacerda (Lacerdão), em Caruaru, com mando de campo do Tigre Sertanejo.

Essa não é a primeira mudança sofrida pela partida. Ao lançar o calendário, a FPF determinou que o jogo aconteceria no mesmo dia, mas no Estádio José Mendonça Bezerra (Mendonção), em Belo Jardim, às 21h. No último dia 12 de janeiro, o confronto sofreu a primeira reversão, com o mesmo local de realização do duelo mantido, mas com uma alteração do horário para as 15h.

Até lá, ambas equipes precisam se provar no campeonato. Nesta quinta-feira (25), o Sport entra em campo contra o Maguary, às 20h, em duelo fora de casa, no Estádio Eládio de Barros Carvalho, pela quarta rodada do Estadual. O Leão ocupa atualmente a quinta posição da tabela, com seis pontos.

Já o Flamengo de Arcoverde, que ocupa a nona colocação por ainda não ter pontuado nesta edição do Pernambucano, se prepara para enfrentar o Porto, também nesta terça e fora de casa, para tentar sair da fase ruim.

Veja também

Polêmica Cuiabá repudia fala de Mano Menezes e diz que técnico 'desconhece o cenário nacional'