Jogo entre Sport e Vila Nova, pela Série B 2022, será investigado pelo STJD

A- A+

O jogo entre Vila Nova e Sport, pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2022, será investigado por suposto esquema de manipulação de resultados. O auditor processante do inquérito o caso, Maurício Neves Fonseca, enviou para a Procuradoria a conclusão determinando a abertura de processo disciplinar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD).

De acordo com o auditor, foram identificados "fortes indícios na participação de atletas no esquema de manipulação". Maurício conduzirá ainda o inquérito sobre a partida entre Sampaio Corrêa e Londrina, também na Segundona do ano passado.

Os processos correm em segredo de justiça e contam com provas enviadas pelo Ministério Público de Goiás, responsável pela operação denominada "Penalidade Máxima" e que identificou suspeitas de manipulação e envolvimento de diversos atletas em partidas de 2022.

A conclusão será analisada pela Procuradoria da Justiça Desportiva e os envolvidos serão denunciados e julgados com base no Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

Veja também

Futebol CBF divulga tabela das sete primeiras rodadas da Série D; veja data de estreia do Santa Cruz